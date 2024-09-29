山陀兒颱風恐登陸！賈新興揭「1劇本」傷害最大：台灣雨下不完

颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）強度不僅強度一直增強，各國預測路徑在今（29）日早上往西調整，甚至有登陸可能，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，山陀兒預計成為中颱，「如果登陸台灣，且北方高空槽線拉不走颱風」，那山陀兒影響台灣的時間就會拉長，整體風雨可能帶來較難處理的災情。
山陀兒颱風路徑往台灣靠 可能登陸區域在這
賈新興接受《NOWnews》採訪說明，今早包括中央氣象署、美國、歐洲都有將山陀兒路徑往西調整，原因在於「太平洋高壓比預期還要西伸」，讓沿著高壓邊緣移動的山陀兒颱風出現這樣的路徑，以歐洲模式預估來看，山陀兒颱風中心有機會在「恆春半島至台東一帶」登陸。
颱風登陸會減弱 但對台影響不會變少
賈新興表示，若山陀兒颱風中心真的登陸台灣，確實會受到地形影響導致結構被破壞，但「颱風的危險，重點不在強度，而是位置和時間」，就算只是輕颱，只要影響的時間夠長，位置具有威脅，也都可能帶來嚴重災情。
山陀兒颱風預計7級暴風圈將達250公里，10級暴風圈80公里，若登陸台灣，颱風中心80公里範圍內的「強風強雨區」會直接和台灣各縣市接觸，高屏、花東地區風雨會更加明顯，加上前陣子低壓帶在各地帶來許多雨量，東部又是地震好發地，山區可能有較鬆脫的土石，要小心坍方甚至土石流發生。
颱風登陸不是最差情況 1劇本上演會出大事
賈新興提及，山陀兒颱風路徑會「加速北上」，除了太平洋高壓外，「北方的高空槽線」也扮演很重要的角色，在氣象上，槽線會拉動颱風往特定方向移動，目前看來，北方槽線可能會在週二（10/1）左右建立，但若建立的情況不夠強，拉動的力道不夠，山陀兒颱風就有可能在台灣東側停留更久，風雨自然也會拉長。
賈新興說，山陀兒颱風現階段是預估週四（10/3）早上脫離本島陸地，如果北方槽線不夠猛，可能拖到週四下半天才會脫離；此外，山陀兒颱風北上過程中，由於中心很靠近台灣，所以颱風和陸地會不會有「交互影響」，導致滯留、打轉等情況都需要注意，但關鍵還是在於北方槽線，只要建立的夠好，滯留、打轉發生的機率也會降低。
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賈新興接受《NOWnews》採訪說明，今早包括中央氣象署、美國、歐洲都有將山陀兒路徑往西調整，原因在於「太平洋高壓比預期還要西伸」，讓沿著高壓邊緣移動的山陀兒颱風出現這樣的路徑，以歐洲模式預估來看，山陀兒颱風中心有機會在「恆春半島至台東一帶」登陸。
颱風登陸會減弱 但對台影響不會變少
賈新興表示，若山陀兒颱風中心真的登陸台灣，確實會受到地形影響導致結構被破壞，但「颱風的危險，重點不在強度，而是位置和時間」，就算只是輕颱，只要影響的時間夠長，位置具有威脅，也都可能帶來嚴重災情。
山陀兒颱風預計7級暴風圈將達250公里，10級暴風圈80公里，若登陸台灣，颱風中心80公里範圍內的「強風強雨區」會直接和台灣各縣市接觸，高屏、花東地區風雨會更加明顯，加上前陣子低壓帶在各地帶來許多雨量，東部又是地震好發地，山區可能有較鬆脫的土石，要小心坍方甚至土石流發生。
颱風登陸不是最差情況 1劇本上演會出大事
賈新興提及，山陀兒颱風路徑會「加速北上」，除了太平洋高壓外，「北方的高空槽線」也扮演很重要的角色，在氣象上，槽線會拉動颱風往特定方向移動，目前看來，北方槽線可能會在週二（10/1）左右建立，但若建立的情況不夠強，拉動的力道不夠，山陀兒颱風就有可能在台灣東側停留更久，風雨自然也會拉長。
賈新興說，山陀兒颱風現階段是預估週四（10/3）早上脫離本島陸地，如果北方槽線不夠猛，可能拖到週四下半天才會脫離；此外，山陀兒颱風北上過程中，由於中心很靠近台灣，所以颱風和陸地會不會有「交互影響」，導致滯留、打轉等情況都需要注意，但關鍵還是在於北方槽線，只要建立的夠好，滯留、打轉發生的機率也會降低。
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