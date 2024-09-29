山陀兒颱風恐登陸！賈新興揭「1劇本」傷害最大：台灣雨下不完

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▲山陀兒颱風結構還算完整，未來還會持續增強為中颱，7級暴風圈將達250公里。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風暴風圈有機會在週一深夜開始影響台灣陸地，週二到週三各地降雨最為劇烈。（圖／中央氣象署）

▲賈新興指出，北方的高空槽線對山陀兒颱風路徑有直接影響，若建立的狀況好，能讓台灣儘早脫離颱風影響。（圖／中央氣象署）

颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）強度不僅強度一直增強，，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，山陀兒預計成為中颱，，那山陀兒影響台灣的時間就會拉長，整體風雨可能帶來較難處理的災情。賈新興接受《NOWnews》採訪說明，今早包括中央氣象署、美國、歐洲都有將山陀兒路徑往西調整，原因在於「太平洋高壓比預期還要西伸」，讓沿著高壓邊緣移動的山陀兒颱風出現這樣的路徑，以歐洲模式預估來看，賈新興表示，若山陀兒颱風中心真的登陸台灣，確實會受到地形影響導致結構被破壞，但，就算只是輕颱，只要影響的時間夠長，位置具有威脅，也都可能帶來嚴重災情。山陀兒颱風預計7級暴風圈將達250公里，10級暴風圈80公里，若登陸台灣，加上前陣子低壓帶在各地帶來許多雨量，東部又是地震好發地，山區可能有較鬆脫的土石，要小心坍方甚至土石流發生。賈新興提及，山陀兒颱風路徑會「加速北上」，除了太平洋高壓外，，目前看來，北方槽線可能會在週二（10/1）左右建立，但若，風雨自然也會拉長。賈新興說，山陀兒颱風現階段是預估週四（10/3）早上脫離本島陸地，離；此外，山陀兒颱風北上過程中，由於中心很靠近台灣，所，但關鍵還是在於北方槽線，只要建立的夠好，滯留、打轉發生的機率也會降低。