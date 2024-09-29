當蔡依林男人壓力大！錦榮最短命戀情只有5個月、戀上單親媽媽

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▲錦榮（左）和蔡依林（右）因合作MV相識相戀。（圖／翻攝自YouTube 華納音樂）

▲錦榮（左）和Akemi（右）認愛短短5個月後就以分手告終。（圖／錦榮 IG）

▲錦榮（左）和Kirstin Leigh（右）今年互相取消IG追蹤並刪光合照，疑似分手。（圖／Kirstin Leigh IG）

混血男星錦榮最廣為人知的一段情，就是和天后蔡依林因為拍攝MV生情，成為「天后的男人」，曾說過為此感到備感壓力，最後以分手收場。不過其實他的情史也算豐富，在和蔡依林分手後，又陸續談了幾次戀愛，包含和女模香月明美（Akemi）交往5個月就分手、之後戀上有1個兒子的韓裔美籍女星Kirstin Leigh等等，共同點是每任都是大美女。錦榮和蔡依林在2010年因為拍攝《玩愛之徒》MV而擦出火花，雖然是相差4歲的姐弟戀、事業上也有著不小的差距，然而兩人還是愛得甜蜜，交往了6年，直到2016年宣布分手。有傳言兩人分手的原因，是因為錦榮認為他被當成「后的男人」備感壓力，還要被媒體緊迫盯人，讓他連在台灣都沒有交友自由，感到很寂寞。也因為錦榮媽媽不斷催婚，還強調他們家非常傳統，要蔡依林婚後必須「冠夫姓」、共有名下財產，種種因素被認為是嚇跑了蔡依林的原因。錦榮和蔡依林分手後，感情生活依然備受外界矚目，他和模特兒Akemi多次傳出緋聞，常常被拍到一起出遊、吃飯，但兩人卻始終否認關係，強調只是「好朋友」，直到2019年5月才鬆口承認正在交往，要大家多給他們空間。怎料不到5個月，10月錦榮就在IG發文寫下：「這是我們旅程的終點。」還標註了Akemi的帳號，公開坦承兩人分手。隔年錦榮又和韓裔美籍女星Kirstin Leigh爆出戀情，這次他大方認愛，並且不介意女友有一個3歲的兒子，和對方相處愉快。兩人因為在美國是同一個經紀人、也有共同好友進而相識。錦榮曾說過會和女友一起看韓劇、在美國試鏡時女友也給予他很大的幫助和支持，也曾被拍到在球場公然接吻放閃，然而今年錦榮和Kirstin Leigh的IG帳號互相取消追蹤、雙方也都刪除了所有的合照，疑似已經分手。