山陀兒颱風襲台！「颱風假機率、放假標準、有薪水嗎」一文看懂

山陀兒颱風（國際命名KRATHON）轉為中颱朝台灣進逼，中央氣象署在今（29）日上午8時30分發出「海上颱風警報」，預計最快深夜就會發布陸上颱風警報。由於颱風路徑十分貼近台灣，暴風圈將壟罩全台，預估周二、周三（10月1日、2日）風雨最強。民眾相當關心「颱風假機率、颱風假放假標準、颱風假有薪水嗎？」《NOWnews》整理重點一文看懂。
🟡山陀兒最新颱風路徑
山陀兒颱風29日8時的中心位置在北緯18.6度，東經124.3度，以每小時8公里速度，向西北進行。中央氣象署表示，目前山陀兒往台灣近海靠近，高機率沿著東部海岸線北上，現在還無法排除登陸機會，周日、周一將是路徑轉折的關鍵觀察期。
🟡山陀兒颱風假機率
中央氣象署預估，山陀兒颱風侵台期間，暴風圈將壟罩全台，在周二、周三（10月1日、2日）最接近台灣，也是風雨最明顯、影響最大的時候，「北台灣、東半部、南部山區」降雨最劇烈。
根據氣象署29日上午公布全台120小時颱風暴風侵襲機率顯示，機率最高是蘭嶼99%，其次依序為綠島98%、台東97%、恆春95%、花蓮94%、屏東90％、宜蘭90%，本島其他縣市受暴風圈侵襲機率也都超過80%。氣象專家評估周二、周三颱風假機率高，但是否停班停課，由各縣市政府評估宣布。
🟡颱風假的定義
勞基法中並沒有「颱風假」這個假別，而是依據行政院《天然災害停止上班及上課作業辦法》規範，若天然災害（風災、水災、震災、土石流等）影響通行、上班上課安全、或有致災之虞，權責機關可發布政府各級機關及公、私立學校是否停止上班上課。
🟡停班停課颱風假是誰決定？
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第9條規定，決定發布、通報停止上班及上課的權責機關如下：
◼️直轄市轄區的機關、學校，由直轄市長決定發布。
◼️縣（市）轄區的機關、學校，由縣（市）長決定發布。
◼️各直轄市、縣（市）政府得依轄區地形、地貌、交通及地區性之不同，將前項權責授權所屬區、鄉（鎮、市）長決定發布。
◼️機關、學校所在地區，經機關、學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課。
🟡颱風假停班停課標準
1、依據氣象預報，颱風暴風半徑4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。
2、依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各地區雨量警戒值，且已致災或有致災之虞。
3、風力、降雨量未達，但交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。
🟡颱風假有薪水嗎？
《勞基法》沒有「颱風假」，但依照勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，勞工停班可以不出勤，雇主不能視為曠職，雇主亦有權力不發薪資，但勞動部也建議「雇主宜不扣發工資。」，因此目前台灣多數民間企業多是照發當日薪資。
至於「宣布停班時上班」，則有以下2種情況：
◼️本來就是「工作日」：員工有上班正常給薪，沒上班雇主宜不扣工資。
◼️停班遇到「休息日」：《勞基法》規定要給加班費，以每小時工資150元為例、出勤8小時，加班費計算方式為「150元×4/3×2小時＋150元×5/3×6小時＝1900元」。
🟡颱風假發布的時間點
◼️隔天是否放假：前一天晚上19:00至22:00發布
◼️當天是否放假：當天上午04:30前發布
◼️下午、晚間是否放假：當日10:30前發布
◼️各通報權責機關得視實際情形，隨時發布。
🟡停班停課查詢方式
🔎「行政院人事行政總處」天然災害停止上班及上課情形（點此看）
🔎民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話一覽表（點此看）
🔎付費服務專線0203-001-66
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山陀兒颱風29日8時的中心位置在北緯18.6度，東經124.3度，以每小時8公里速度，向西北進行。中央氣象署表示，目前山陀兒往台灣近海靠近，高機率沿著東部海岸線北上，現在還無法排除登陸機會，周日、周一將是路徑轉折的關鍵觀察期。
🟡山陀兒颱風假機率
中央氣象署預估，山陀兒颱風侵台期間，暴風圈將壟罩全台，在周二、周三（10月1日、2日）最接近台灣，也是風雨最明顯、影響最大的時候，「北台灣、東半部、南部山區」降雨最劇烈。
根據氣象署29日上午公布全台120小時颱風暴風侵襲機率顯示，機率最高是蘭嶼99%，其次依序為綠島98%、台東97%、恆春95%、花蓮94%、屏東90％、宜蘭90%，本島其他縣市受暴風圈侵襲機率也都超過80%。氣象專家評估周二、周三颱風假機率高，但是否停班停課，由各縣市政府評估宣布。
🟡颱風假的定義
勞基法中並沒有「颱風假」這個假別，而是依據行政院《天然災害停止上班及上課作業辦法》規範，若天然災害（風災、水災、震災、土石流等）影響通行、上班上課安全、或有致災之虞，權責機關可發布政府各級機關及公、私立學校是否停止上班上課。
🟡停班停課颱風假是誰決定？
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第9條規定，決定發布、通報停止上班及上課的權責機關如下：
◼️直轄市轄區的機關、學校，由直轄市長決定發布。
◼️縣（市）轄區的機關、學校，由縣（市）長決定發布。
◼️各直轄市、縣（市）政府得依轄區地形、地貌、交通及地區性之不同，將前項權責授權所屬區、鄉（鎮、市）長決定發布。
◼️機關、學校所在地區，經機關、學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課。
🟡颱風假停班停課標準
1、依據氣象預報，颱風暴風半徑4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。
2、依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各地區雨量警戒值，且已致災或有致災之虞。
3、風力、降雨量未達，但交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。
🟡颱風假有薪水嗎？
《勞基法》沒有「颱風假」，但依照勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，勞工停班可以不出勤，雇主不能視為曠職，雇主亦有權力不發薪資，但勞動部也建議「雇主宜不扣發工資。」，因此目前台灣多數民間企業多是照發當日薪資。
至於「宣布停班時上班」，則有以下2種情況：
◼️本來就是「工作日」：員工有上班正常給薪，沒上班雇主宜不扣工資。
◼️停班遇到「休息日」：《勞基法》規定要給加班費，以每小時工資150元為例、出勤8小時，加班費計算方式為「150元×4/3×2小時＋150元×5/3×6小時＝1900元」。
🟡颱風假發布的時間點
◼️隔天是否放假：前一天晚上19:00至22:00發布
◼️當天是否放假：當天上午04:30前發布
◼️下午、晚間是否放假：當日10:30前發布
◼️各通報權責機關得視實際情形，隨時發布。
🟡停班停課查詢方式
🔎「行政院人事行政總處」天然災害停止上班及上課情形（點此看）
🔎民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話一覽表（點此看）
🔎付費服務專線0203-001-66
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