山陀兒颱風來襲！沖繩也將受影響　日氣象台籲防警報級大雨、高浪

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今年第18號颱風山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）增強為中颱，中央氣象署於今（29）日上午發布海上警報，雖然目前路徑仍有不確定性，但不排除登陸可能性。而山陀兒颱風移動速度緩慢，未來幾天也將會影響日本沖繩，日本氣象台呼籲除了要注意大雨和暴風外，也需警惕高浪。據日本氣象廳，山陀兒颱風目前位於菲律賓東方，截至日本時間29日上午9點左右，幾乎是停滯的狀態，中心氣壓為985百帕，中心最大風速達每秒30公尺、最大瞬間風速達每秒40公尺。日本氣象協會（tenki.jp）報導指出，山陀兒颱風預計將於明（30）日發展成「強烈颱風」，並於10月2日至3日接近沖繩先島群島。預計10月1日沖繩先島群島就能測得最大瞬間風速每秒30公尺的強風，需緊抓東西才能站穩。自2日開始風力將進一步增強，伴隨暴風、警報級大雨及高浪、高潮等危險天氣。日本氣象廳針對颱風強度做出的分級，最大風速在每秒44公尺以上、未滿54公尺，便屬於「強烈颱風」。報導也指出，由於颱風第18號移動緩慢，沖繩可能會受到長時間影響，呼籲民眾要提前做好防範。此外九州也可能在4日時受到影響。除了山陀兒颱風之外，今年第17號颱風燕子颱風也已經對小笠原附近海域造成影響。截至29日上午9點，燕子颱風正以每小時15公里的速度向北北西移動，中心氣壓為1000百帕，中心附近最大風速達每秒20公尺，最大瞬間風速達每秒30公尺。預計燕子颱風將逐漸增強，並在30日接近包括父島在內的小笠原群島，10月1日時暴風圈範圍將抵達八丈島東面海域，隨後朝著日本東部海域北移，並在10月3日轉為溫帶低壓。但受到颱風影響，沖繩先島群島及小笠原群島的海浪也逐漸變高，預計30日開始海況就會逐漸惡劣。據山陀兒颱風路徑，先島群島可能從10月1日開始、沖繩本島從2日起將會有大浪，呼籲民眾保持警戒。日本氣象協會指出，雖然已經到了9月下旬，但仍在本月27日、28日接連生成今年第17、18個颱風，今年1月至7月間生成的颱風只有4個，低於平均值的7.9個，但8月和9月的颱風生成速度很快。8月生成了6個颱風，其中兩個還登陸日本。9月則生成了8個颱風，是11年來9月生成颱風最多的一次，相當於平均每3至4天就有一個颱風生成。截至目前，今年颱風生成數達到18個，已趕上1月至9月的平均18.6個颱風數量。