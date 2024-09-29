合歡山武嶺清晨5點半「人潮擠爆像跨年」！真相曝光：錯過等3萬年

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▲今晨天色還昏暗之時，就已經陸續有遊客登上武嶺。（圖／YT@台灣即時影像監視器）

▲「紫金山-阿特拉斯彗星」在9月中至10月初期間的路徑預測圖。（圖／台北市立天文館）

人潮多得像在跨年！今（29）日清晨5點半海拔高度3,275公尺的「合歡山武嶺」竟然出現大批人潮，武嶺亭直接擠滿人潮幾乎沒有位置可站，旁邊停車場也已爆滿，許多車子卡在道路上，這也讓不少人好奇「今天是什麼特別的日子嗎？」隨後真相也揭曉，不少人是為了一睹至少3萬年才能再次看見的「紫金山彗星」。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」今（29）日稍早發文分享，清晨5點半武嶺亭的即時影像監視畫面，武嶺亭早已站滿了遊客，一旁還有大量人車擠在路上等待會車，停車場也已經擠滿，現場相當熱鬧。但從畫面中能看出「天氣相當不好」，因此也讓不少網友好奇「這是在提早跨年嗎」、「今天有什麼看頭？」對此，也有人表示，這些遊客幾乎都是為了拍紫金山彗星而前往山上碰碰運氣，但由於當下雲霧太厚，因此未能成功捕捉美景。據台北市立天文館預報，「紫金山-阿特拉斯彗星」（Tsuchinshan-ATLAS）是在2023年2月22日二度被發現並正式命名，將於2024年9月28日通過近日點，接著在10月12日最接近地球，距離地球僅0.47個天文單位，讓它有望成為2007年後最明亮的彗星之一。據了解，紫金山彗星預計在今年9月28日經過近日點，並在10月12日最接近地球，最適合觀測的時間為9月28日前後3天，以及10月12日過後大約5－15天之間。而紫金山彗星的周期應為三萬年至八萬年，因此錯過這次觀測機會，恐怕要等上好幾輩子才能再次與它相見，也難怪有許多天文迷、遊客願意特地早期前往追星。