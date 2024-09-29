「彈跳豬」進軍美國！代言德州交通部兒童安全大使　變全球明星

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▲名叫「彈跳豬」的侏儒河馬因為表情逗趣而爆紅。（圖／翻攝自X）

泰國河馬寶寶「彈跳豬（Moo Deng）」因為表情自帶迷因感，而在網路上爆紅。如今這股熱潮延燒到美國，連德州交通安全部（Texas Department of Transportation）都決定請「彈跳豬」擔任兒童安全大使。據悉，近期德州交通部推出以牠為主角的貼文提醒車輛駕駛者注意兒童乘客的安全，貼文獲近4萬名網友點讚。九月初這隻河馬寶寶在台灣網路造成迴響，讓牠紅遍泰國、日本、西方國家和台灣。「彈跳豬」的表情被做成LINE貼圖、迷因梗圖和週邊商品，擄獲不少粉絲的心，許多民眾甚至專程到芭達雅的動物園，想親眼目睹「彈跳豬」的魅力。美國德州交通安全部日前在官方臉書貼出飼養員嘗試將彈跳豬放到兒童安全座椅的合成照片，圖說為：「所有8歲以下的兒童都必須坐在兒童安全座椅上。」內文中更提到，「就算他們（孩子們）像彈跳豬一樣好動又調皮，也要確保他們正確地扣好車上的安全帶」。這篇貼文獲得大量網友的讚賞，他們普遍認為貼文富創意，還表示希望看到更多與彈跳豬有關的貼文。「彈跳豬」目前住在泰國度假勝地芭達雅的綠山野生動物園（ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง／Khao Kheow Open Zoo），牠平時很常對動物保育員生氣，被潑水時牠會「生氣到模糊」，被人類抓起來時牠也會瞪大眼睛超生氣，非常可愛。綠山動物園現在鉅細靡遺地將「彈跳豬」每日的日程放在社交媒體上，並註明「具體細節可能會因為牠的心情而改變。」