神準心理測驗！直覺選出最吸引你的石頭　找出「你的療癒小夥伴」

2024年即將要進入10月來到今年底，回首這一年是快樂居多還是喜憂參半。如果感覺過得還不夠精彩，可能是內在還有所不滿足。人氣圖文插畫家黑眼包（LINE ID : @blackeyebow)，分享一則「你的療癒小夥伴」心理測驗。請大家先深呼吸，再選出一顆最吸引你的石頭，解籤「找出你的療癒小夥伴」。
想知道此刻的你，需要什麼療癒小夥伴嗎？請大家先深呼吸，再選出一顆最吸引你的石頭，解籤「找出你的療癒小夥伴」。幫忙提醒大家，你的安全感、心靈導師，或者最適合的充電方式。
1、伴侶石
你的伴侶或重要的合作夥伴就是你的心靈導師，他們不但可以幫助你跳脫原本的思維框架，還可以讓你腦洞大開。雖然他們經常讓人感到難以理解，但卻默默地對你產生影響，像太陽一樣照耀你的黑暗，讓你從黑洞爬出來，重新恢復人樣。
2、勞動石
工作能為你帶來踏實與安全感，應付與解決工作上的各種狀態，讓你感到很有成就感。對你來說，工作不止是工作，工作可以是你的情感寄托，你甚至可以在工作上達到某種理想的追求，根本沒有空間感到空虛，工作就是很好的安慰劑。
3、友誼石
和喜歡的朋友們在一起，總是能讓你感到光芒萬丈，有任何的不順心與憂愁，找朋友們聊聊天，一起講講幹話，身心不知不覺就舒暢了起來。對你來說，這就是一種排解負能量的方式，把垃圾倒給別人（欸不是）別人再自己想辦法囉～但還好你什麼沒有，就朋友最多。
4、原力石
對你來說，獨處就是最好的充電方式。你不喜歡造成別人的困擾，也習慣自己消化不好的情緒，因為這樣累積了足夠的練習，你靠自己就能慢慢回復平靜，雖然有很多很多的精神勞動，但你的內在總能幫助你找回力量。
5、愛情石
你嚮往自由與遠方，和外國人談一場戀愛或規劃一段旅行，都能使你感到備受祝福且幸運無比。對你來說，暫時離開某個人或某個地方，都是最好的療癒方式，哪怕只是一小段時間，都有很大的助益。
6、仙界石
在神明的世界，你才能感到自己是安全的。祈禱並且不執著於任何人、任何事，臣服於宇宙的安排，相信至高無上的力量會帶領你走向豐盛。即使有人挑戰著你的信仰，即使得面對心中的恐懼，無論來來回回幾次，你仍然選擇相信。
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1、伴侶石
你的伴侶或重要的合作夥伴就是你的心靈導師，他們不但可以幫助你跳脫原本的思維框架，還可以讓你腦洞大開。雖然他們經常讓人感到難以理解，但卻默默地對你產生影響，像太陽一樣照耀你的黑暗，讓你從黑洞爬出來，重新恢復人樣。
2、勞動石
工作能為你帶來踏實與安全感，應付與解決工作上的各種狀態，讓你感到很有成就感。對你來說，工作不止是工作，工作可以是你的情感寄托，你甚至可以在工作上達到某種理想的追求，根本沒有空間感到空虛，工作就是很好的安慰劑。
3、友誼石
和喜歡的朋友們在一起，總是能讓你感到光芒萬丈，有任何的不順心與憂愁，找朋友們聊聊天，一起講講幹話，身心不知不覺就舒暢了起來。對你來說，這就是一種排解負能量的方式，把垃圾倒給別人（欸不是）別人再自己想辦法囉～但還好你什麼沒有，就朋友最多。
4、原力石
對你來說，獨處就是最好的充電方式。你不喜歡造成別人的困擾，也習慣自己消化不好的情緒，因為這樣累積了足夠的練習，你靠自己就能慢慢回復平靜，雖然有很多很多的精神勞動，但你的內在總能幫助你找回力量。
5、愛情石
你嚮往自由與遠方，和外國人談一場戀愛或規劃一段旅行，都能使你感到備受祝福且幸運無比。對你來說，暫時離開某個人或某個地方，都是最好的療癒方式，哪怕只是一小段時間，都有很大的助益。
6、仙界石
在神明的世界，你才能感到自己是安全的。祈禱並且不執著於任何人、任何事，臣服於宇宙的安排，相信至高無上的力量會帶領你走向豐盛。即使有人挑戰著你的信仰，即使得面對心中的恐懼，無論來來回回幾次，你仍然選擇相信。