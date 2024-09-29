穿越時空遇見愛　中市府單身聯誼才子佳人喜相逢

▲中市民政局舉辦「劇透-穿越時空來愛你」特色主題式單身聯誼活動(圖／民政局提供2024.9.29)

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台中市政府民政局與霧峰區戶政事務所(28)日共同舉辦「劇透-穿越時空來愛你」特色主題式單身聯誼活動，帶領39位單身男女前往霧峰百年大廟南天宮參拜月老祈賜良緣，並至霧峰林家「宮保第」園區穿漢服、聽曲品茗穿越古今。民政局長吳世瑋表示，參加者在時空交錯情境中，體驗才子佳人喜相逢的雅趣，活動共促成12對民眾互表心意，配對率高達六成三。吳世瑋指出，台中市單身民眾聯誼活動，結合不同活動主題，營造愉快有趣的交友氣氛，讓參加者自然拉近彼此距離，創造交往契機。此次「劇透-穿越時空來愛你」主題，以時下最夯的漢服體驗搭配深度文史導覽，並結合精心設計現代「比舞招親」遊戲，讓每位參加者在時空交錯情境中，感受傳統文化的魅力，並期許參加者在浪漫氛圍中熱絡互動，邂逅千年約定之人。霧峰戶所主任夏秀琴表示，此次活動特別帶領參加者探訪霧峰在地重要景點，包括霧峰在地香火鼎盛的百年大廟南天宮及全台僅存的的清代一品官宅霧峰林家「宮保第」園區，感謝霧峰南天宮贈送經月老加持的紅線，祝福參加者順利脫單，以及霧峰林家宮保第園區董事長林俊明攜手夫人到場共同為參加者祝福。參加者人人換穿古著，在深具古典韻味與文化藝術氣息的情景下，一同品茗、聽曲、手工拓印夫妻扇結善緣等，感受穿越古今的文化魅力，並期許參加者把握難得的緣分，從中尋覓興趣相投的人生伴侶。霧峰戶所說，參加者王先生為電腦工程師提到，對政府機關舉辦的單身聯誼活動比較有信心，昨天也遇見讓自己心動的女孩，希望有機會結成善果。另剛從紐西蘭返國的魏小姐則說，她十分喜歡中國文化，在臉書上看到充滿古典氛圍的單身聯誼活動訊息後，便報名參加，經過一整天活動讓她感受傳統文化魅力，也認識了更多的新朋友，收穫友誼和愛情。民政局表示，台中市今年1至8月粗結婚率為3.74‰，位居六都第一，且近5年結婚率均高於全國，在市長盧秀燕帶領之下，市府團隊積極健全社福、文教措施及全市生活機能等，包括生育津貼加碼至2萬，更力推「托兒倍倍增」、「公幼再加量」及「區區親子館」等，還有六都最低公托月費，讓民眾在台中安心成家。另市府也持續推出主題式單身民眾聯誼活動，提供適婚男女自然不尷尬的交友環境，提升市民「樂婚、願生、能養」的意願，展現市府打造婚育友善環境的決心。