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山本由伸克服感冒時隔119天奪勝！菜鳥球季拿7勝　季後賽輪值確定

記者路皓惟/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸睽違119天再次摘下勝投。隨著季後賽即將到來，山本由伸也確定主投分區系列賽G2，並抱著必勝的決心要幫助道奇奪冠。（圖／／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸睽違119天再次摘下勝投。隨著季後賽即將到來，山本由伸也確定主投分區系列賽G2，並抱著必勝的決心要幫助道奇奪冠。（圖／／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊日籍王牌山本由伸今（29）日對陣科羅拉多洛磯，在身體微恙的情況下，山本繳出5局失2分成績單，靠著打線火力支援順利收下本季第7勝，這也是山本由伸自6月1日以來、時隔119天再度拿下勝投。此外，山本由伸季後賽的任務也已經確定，將負責分區季後賽第2戰先發。

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簽下投手史上最大合約的山本由伸，自然受到放大鏡檢視，從開季4月、5月逐步進入狀態，準備在大聯盟打顯身手時，卻遭逢右肩傷勢打擊，原本預計短時間就能重返投手丘，但道奇隊醫相當謹慎看待，因此山本休養將近3個月，終於在9月迎來復出，山本表示：「每次受傷，雖然令人遺憾，但同時也能從中學習和成長。」

今日對戰洛磯之前，山本由伸一直受到感冒的困擾，狀態欠佳，「我透過大量睡眠和服用感冒藥，終於趕在比賽前恢復過來。」雖然因傷勢關係本賽季的勝場數確定停留在7勝，但山本已經做好了在10月季後賽的準備。

球隊管理層也對山本寄予厚望。在此次登板後，總教練Dave Roberts告知他將在10月6日的分區系列賽G2擔任先發，「這是我們無法輸的比賽，我會全力以赴，專注於贏球，我感覺自己的狀態非常好。」


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