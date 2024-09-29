鄭中基停工前最後開唱！「吞CD功力」狂飆金曲　粉絲驚：超越歌神

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▲鄭中基演唱實力太堅強，歌迷狂讚「以為在聽CD！」（圖／寬宏藝術）

52歲香港歌手鄭中基日前透露，因為他患有憂鬱症加上需要戒掉酒癮，因此在9月28、29日2場高雄巨蛋演唱會之後，將暫時離開歌壇，準備前往美國進行戒酒治療，並未透露回歸時間，因此許多歌迷相當珍惜見到他的機會。昨（28）日鄭中基第一場高雄演唱會結束後，就有不少網友在Threads上分享看完演唱會的心得，直呼「鄭中基實力超穩，贏過我心目中的歌神」、「每一首都是經典，就跟聽CD一樣。」有網友在Threads上分享，鄭中基昨晚在演唱會上一連唱了多少經典歌曲，包括〈絕口不提愛你〉、〈別愛我〉、〈太難〉、〈別讓我心疼〉、〈戒情人〉、〈無賴〉、〈製造浪漫〉等，每一首歌他都能跟著一起唱，勾起了學生時期的回憶，且驚人的是，鄭中基現場演唱功力驚人，聽起來就和CD一樣，幾乎毫無瑕疵。不少人也大讚，「他功力深厚唱歌一流，好好聽」、「我也是昨晚去的，真的值回票價，超好聽的」、「天啊！嚇到我，實力超穩完全沒變，直接贏過我心目中的歌神」、「懷疑他根本放CD」、「真的太厲害了！！跟我國中時期聽到的歌聲竟然都還是一樣，不愧是我當時的偶像」、「很好聽欸！以前的歌手真的是實力派」、「現場竟然比CD還好聽」、「真的超級棒，今年可以聽到兩場超級幸福。」不過鄭中基唱完2場高雄演唱會之後，要暫時離開演藝圈，他日前在臉書透露，自己罹患憂鬱症，不過因為沒有遵從醫囑吃藥，而是選擇喝酒逃避事實，導致病情加重。經過一段時間反省之後，他決定要用時間和行動去證明自己，接下來他完成手上的工作後，將在太太陪同下到美國參加戒酒中心的療程，「50幾歲了，我要想清楚怎麼去面對自己，然後才能面對大家，我希望回來之後可以做一個更好的自己。」因此歌迷在高雄演唱會後，可能需要過一段時間才能再次聽到鄭中基的天籟嗓音。