中警緝毒　驚見毒販養蜘蛛求好運

▲蜘蛛飼料圖／警方提供2024.9.29)

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台中市刑大日前查獲販賣毒品案，為持續向上溯源，歷經多日跟監調查蒐證，發現蔡姓男子涉有重嫌，警方見時機成熟趁毒品交易時，實施圍捕查獲蔡男販賣毒品，另外蔡男為了讓生意順利興隆，異想天開飼養「黑寡婦」蜘蛛當寵物，他解釋因俗諺「蜘蛛吊、財神到」，警方訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送臺中地檢署偵辦，並經偵結起訴。警方表示，在北區梅川西路三段實施攔查、圍捕時，在蔡男身上查扣安非他命1包(毛重3.5公克)及手機1支等證物，復經蔡嫌同意後至北區篤行路租屋處搜索，查扣安非他命7包(毛重166.2公克)、毒品咖啡包9包(毛重42.4公克)、電子磅秤2臺、贓款1萬8,400元、吸食器1組及手機8支等證物，其不法犯行蔡男百口莫辯。警方查緝過程中發現，蔡男有飼養蜘蛛當寵物習慣，還飼養一隻品種為「黑寡婦」的蜘蛛。蔡男解釋，俗話說「蜘蛛吊，財神到」蜘蛛又被稱為「喜子」，是喜慶、財富的好兆頭，加上蜘蛛外形接近國字的「喜」，被賦予好運的象徵，希藉此求好運，讓販毒生意順利、興隆，但警方斥責，從事毒品交易不法，就算飼養帶有喜氣的寵物，也天理難容，躲不過法網，詢後全案依毒品罪嫌移送法辦。中市刑大大隊長李明道呼籲，毒品對社會造成嚴重危害，市民應該重視毒品問題並遠離其侵害，警方也需要市民的支持和合作，若發現可疑不法情事，應立即報案，警方將不遺餘力取締毒品犯罪，共同維護治安。