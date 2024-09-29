山陀兒颱風變胖了！暴風圈估明下半天觸陸　連3天「雨下到發紫」

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▲山陀兒颱風路徑還有一些不確定性，往西的份量會決定登陸地點，以及對南台灣的風雨影響。（圖／中央氣象署）

今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）持續發布「海上警報」，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒颱風在近3小時，「暴風圈」有擴大的跡象，整體路徑也往西修正，，預估北部、東半部從明（30）日開始至週三（10/2）就會有明顯的雨量累積，南部地區則要視「颱風往西的份量多寡，北轉的時間是關鍵。」根據氣象署資料，山陀兒颱風今天下午2時中心在鵝鑾鼻東南方約430公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每33公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。山陀兒颱風過去3小時暴風圈從150公里稍微擴大到180公里，伍婉華指出，山陀兒還在增強，預估暴風圈可達250公里，但變為強颱的機率較低，從目前預報資料來看，山陀兒颱風今明兩天持續往西北，明天暴風圈有機會接觸屏東地區的路定，週二會往北邊轉向，路徑有機會登陸恆春半島一帶。不過路徑不確定性大，伍婉華強調，仍有部分模式預測，山陀兒颱風會一直朝西北方前進，直到抵達台灣西南側海域才北轉，如果是走這樣的路徑，除了原先預估的北部、東半部會有劇烈雨勢外，被暴風圈影響的西南部也會有更大的衝擊，因此請民眾務必持續留意颱風最新動態。伍婉華再次山陀兒颱風提醒，明天外圍環流影響，大台北山區、基隆北海岸，東半部、恆春半島有機會出現豪雨，週二、週三（10/1、10/2）風雨影響最顯著，北部、東半部都要留意豪雨甚至更大的降雨，颱風預估週四（10/3）加速遠離，但若「往西的份量多、北轉時間晚」，南台灣也要注意較大雨勢。