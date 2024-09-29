遭酒瓶抵胸口　不敢再去GAY BAR了！

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有些民眾喜歡在星期五周未夜揪三五好友小酌幾杯放鬆身心，幾位民眾卻經歷了一場驚魂夜！一名網友表示他與朋友在28日凌晨續攤到台中市中區一家男同性戀酒吧見識見識時，席間竟遭到鄰桌客人挑釁，幾位民眾見氣氛不妙要離開酒吧，還遭對方攔下持敲破的酒瓶扺住胸部作勢傷害，他們只得虛與委蛇好言道歉，好不容易才在驚恐中脫身，幾位民眾表示再也不敢去台中市的GAY BAR了。網友指出，27日晚間他與朋友先在咖啡店聚會，至28日凌晨，有人提議到GAY BAR見識見識，並小酌幾杯，他們循手機網路資訊找到一家位在台中市中區柳川西路一家位在4樓的GAY BAR，網上資訊表示當天只需幾百元即可暢飲啤酒，一夥人即搭計程車前往消費。店內隔局與一般卡拉OK店無異，只是服務人員都是清一色顯得溫柔的男生，他們一夥人才喝聊沒多久，就有鄰桌客人對他們言語挑釁，表示不爽看他們，網友與友人感覺氣氛不好，不久即買單準備走人，拒料對方數人竟尾隨至店門口攔他們，店家人員見此情勢也不出面勸解，也不幫忙報警，反而迅速關閉店門，讓他們自己獨自面對危險。挑釁者其中一人手握酒瓶朝門一敲，就拿著銳利的破酒瓶抵住網友胸口，不讓他們走，網友看對方人多勢眾且有醉意，認為若是為了這種鳥事開打受傷，真的很不值得，於是急中失智虛與委蛇，一番好言道歉，一行人才在驚恐中脫身。網友隔日發表感言：深夜問題多，不敢再去GAY BAR了。