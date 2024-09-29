不斷更新／山陀兒颱風逼近！30日停班停課最新資訊　各國路徑曝光

第18號颱風「山陀兒」（Krathon）持續朝台灣接近，並於今（29）日午間增強為「中度颱風」，中央氣象署已在上午8時30分發布「海上警報」。許多民眾相當開始關心，明（30）日是否會停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理9月30日（週一）全台各縣市停班停課最新通知。
🟡9月30日（週一）各縣市停班停課狀況（更新時間9/29 15:00）
📍北部地區
台北市：尚未納入警戒區。
新北市：尚未納入警戒區。
基隆市：尚未納入警戒區。
桃園市：尚未納入警戒區。
宜蘭縣：尚未納入警戒區。
新竹市：尚未納入警戒區。
新竹縣：尚未納入警戒區。
📍中部地區
台中市：尚未納入警戒區。
苗栗縣：尚未納入警戒區。
彰化縣：尚未納入警戒區。
南投縣：尚未納入警戒區。
雲林縣：尚未納入警戒區。
📍南部地區
嘉義縣：尚未納入警戒區。
嘉義市：尚未納入警戒區。
台南市：尚未納入警戒區。
高雄市：尚未納入警戒區。
屏東縣：尚未納入警戒區。
📍東部地區
花蓮縣：尚未納入警戒區。
台東縣：尚未納入警戒區。
📍外島地區
澎湖縣：尚未納入警戒區。
連江縣：尚未納入警戒區。
金門縣：尚未納入警戒區。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡山陀兒颱風最新動態
山陀兒颱風今（29）日14時的中心位置在北緯 19.2 度，東經 123.9 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 430 公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行。
據最新資料顯示，山陀兒颱風過去3小時暴風圈稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，預計此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。
🟡山陀兒颱風各國預測路徑
山陀兒颱風各國最新預測路徑中，各國氣象單位持續將路就西修，包含中國氣象局、香港天文台、日本氣象廳皆認為山陀兒颱風未來會從台灣最南端的恆春半島登陸。
🟡山陀兒颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據中央氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，其中最高出現在蘭嶼達99%，綠島98%、台東縣97%、恆春95%、花蓮縣94%，宜蘭縣與屏東縣90%，本島全部縣市皆破80%。
🟡9月30日防颱重點
明（30）日受到山陀兒颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區要留意豪雨，桃園以北、南部及西半部山區有局部短暫陣雨。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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📍北部地區
台北市：尚未納入警戒區。
新北市：尚未納入警戒區。
基隆市：尚未納入警戒區。
桃園市：尚未納入警戒區。
宜蘭縣：尚未納入警戒區。
新竹市：尚未納入警戒區。
新竹縣：尚未納入警戒區。
📍中部地區
台中市：尚未納入警戒區。
苗栗縣：尚未納入警戒區。
彰化縣：尚未納入警戒區。
南投縣：尚未納入警戒區。
雲林縣：尚未納入警戒區。
📍南部地區
嘉義縣：尚未納入警戒區。
嘉義市：尚未納入警戒區。
台南市：尚未納入警戒區。
高雄市：尚未納入警戒區。
屏東縣：尚未納入警戒區。
📍東部地區
花蓮縣：尚未納入警戒區。
台東縣：尚未納入警戒區。
📍外島地區
澎湖縣：尚未納入警戒區。
連江縣：尚未納入警戒區。
金門縣：尚未納入警戒區。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡山陀兒颱風最新動態
山陀兒颱風今（29）日14時的中心位置在北緯 19.2 度，東經 123.9 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 430 公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行。
據最新資料顯示，山陀兒颱風過去3小時暴風圈稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，預計此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。
🟡山陀兒颱風各國預測路徑
山陀兒颱風各國最新預測路徑中，各國氣象單位持續將路就西修，包含中國氣象局、香港天文台、日本氣象廳皆認為山陀兒颱風未來會從台灣最南端的恆春半島登陸。
🟡山陀兒颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據中央氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，其中最高出現在蘭嶼達99%，綠島98%、台東縣97%、恆春95%、花蓮縣94%，宜蘭縣與屏東縣90%，本島全部縣市皆破80%。
🟡9月30日防颱重點
明（30）日受到山陀兒颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區要留意豪雨，桃園以北、南部及西半部山區有局部短暫陣雨。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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