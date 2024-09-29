才爆簽約大陸經紀公司　吳慷仁和孫儷拍戲現場畫面曝光！

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▲吳慷仁（左）和孫儷（右）拍戲。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷（左）和丈夫鄧超（右）都是實力派演員。（圖／翻攝自孫儷微博）

吳慷仁被爆出簽約大陸的經紀公司後，不甩各方評論直接飛往上海展開自己的新事業，被當地狗仔直擊和大陸女星孫儷拍攝劇集《執迷》，由於兩人都是實力派演員，首次合作會擦出什麼火花令人期待，只見孫儷穿著套裝，吳慷仁則一如既往打扮低調。吳慷仁日前才傳和大陸經紀公司「壹心娛樂」簽約，就被拍到馬不停蹄飛往上海，又被當地狗仔直擊和孫儷拍戲，看來傳言真實性頗高，只見吳慷仁穿著藍色襯衫，孫儷則把頭髮留長紮起丸子頭，看起來心情很雀躍，手裡拿著水杯大步向前走，撇開吳慷仁到大陸發展的爭議，能看到兩位實力派演員合作，許多粉絲都相當期待。孫儷主演的《後宮甄嬛傳》受到全國人民喜愛，42歲的她獲獎無數，2018年時以電影《影》入圍第55屆金馬獎，丈夫鄧超也以同片入圍最佳男主角獎，只是兩人都並未抱回獎項，該屆金馬獎也是大陸演員們，心照不宣的「最後一次」來台參加頒獎典禮。因為當時最佳紀錄片獲獎作品的導演傅榆在發表得獎感言時，說出，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是我身為一個台灣人最大的願望。」接著上一屆的影帝涂們上台頒獎時，又說出，「特別榮幸來到中國台灣金馬獎。」被說是回懟傅榆，最尷尬的是，原本要和李安一起頒發最佳劇情長片獎的鞏俐不願意上台，李安在台上問，「鞏俐，你不上來跟我頒獎嗎？我想你寧願跟同志們坐在一起是不是？」鞏俐以微笑回應。而該屆金馬獎典禮結束後，所有大陸演員火速回國，連酒會、慶功宴都沒出席，後來幾屆金馬獎幾乎沒有大陸演員參加，造成關起門來自己玩的局面，而造成此風波的傅榆則表示並不是一時激動，而是多年來她都想說出口的話。