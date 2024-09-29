五月天歌迷點〈勇敢〉！怪獸狂虧瑪莎　笑喊：不是〈勇氣〉嗎？

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▲五月天團員在點歌環節，經常喜歡惡整瑪莎（左）。（圖／相信音樂提供）

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會從台中啟程，搭乘「Fly to 25TH豪華客機」前往高雄、香港、北京、深圳、太原、武漢等城市，27日起來到成都東安湖體育公園主體育場，舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會麻辣環場版，和14萬名歌迷的四夜圍爐聚會。現場除了五月天帶來多首經典歌曲，不可錯過的就是點歌環節，其中一名歌迷表示，上次沒聽到〈勇敢〉，因此這次想點這首歌，沒想到團員們想惡整瑪莎，怪獸先是開玩笑說，「不是〈勇氣〉嗎？」阿信更爆笑改編歌詞，「愛真的需要勇氣」讓全場觀眾笑翻。五月天「回到那一天」巡迴演唱會來到成都，一現身便開唱〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌熱烈開場。接著在悶熱的9月天中，一一和歌迷問好，石頭先說：「現在已經是秋天了，為什麼還這麼熱？五月天還蠻常來成都，以為不會有人來，今天大家不只來了，還來這麼多人，氣溫那麼高，我們再把氣溫弄得更熱！」怪獸則說相隔一年的時間，帶著不同的巡演再度來到成都，希望台下的歌迷好好享受這一晚，冠佑則要歌迷用力合唱大聲尖叫，要和成都的美食一樣嗆辣！每回點歌環節，歌迷都會使出渾身解數吸引五月天的注意，這次有歌迷做變臉點歌板、也有拿著熊貓「花花」玩偶點歌，歌迷喜極而泣地說：「上次來成都沒聽到〈勇敢〉，這次想聽，想送給15歲的自己。」團員再度捉弄瑪莎，怪獸開玩笑說：「確定不是〈勇氣〉嗎？」逗樂全場歌迷。「回到那一天」25週年巡迴演唱會來到了第45場，有一路跟著五月天巡迴各城市，一刷二刷甚至15刷的歌迷表示：「完全看不夠，還能再看一百場。」阿信暖心回應：「非常感謝你們，追著五月天很多城市到處跑，不管你是第1場還第30場，你們友情、親情、工作才是最重要，五月天只是你們生活中背景音樂，自己生活過好，再追五月天。」