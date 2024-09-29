新莊思源夜市突然停業！在地人錯愕：才剛開幕3個月　原因曝光了

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▲新莊思源夜市宣布從10月開始暫停營業。（圖／翻攝新莊思源夜市臉書）

▲新莊思源夜市雖然占地不大，但到訪人潮卻相當多。（圖／翻攝新莊思源夜市臉書）

近年來台灣各地的夜市越來越競爭，除了老牌的在地夜市之外，也有許多業者找上空地開辦新夜市，希望能吸引人潮到訪。位於新北市新莊新開的「思源夜市」在今年6月底正式開幕，卻突然宣布將從10月1日起暫停營業，原因曝光也引發在地人錯愕：「不是才剛開幕3個月？」瞄準暑假第一檔商機，新莊思源夜市在今年6月29日正式開幕，主打，地點位於新北市新莊區新北大道三段，附近還有新北產業園區捷運站，交通、停車都相當便利。不過昨（28）日思源夜市官方突然發文表示，因為，從10月1日起思源夜市將暫停營業，而9月現金券的兌換與使用日期則到今（29）日為止。消息曝光後，立刻引發一票新莊人錯愕表示，「變成快閃夜市了嗎」、「才剛開幕3個月整修？」、「之前預測不到半年收起來！想不到還比我預測少三個月」、「想詢問整修到什麼時候呢」、「北平烤鴨肉捲餅、油飯都很好吃欸，希望店家會告知之後要去哪裡擺」。事實上，思源夜市在6月29日剛開幕之時，第一個月就吸引許多遊客特地前往，不過當時卻因為路線規劃、食物價格、特色不鮮明等理由，遭遊客給予負評，開幕第一個月Google地標只剩下2.7顆星評價。但是經過攤販與夜市管理處的努力之下，在隨後的兩個月間，思源夜市的Google評價回升到3.3顆星，許多在地人紛紛給予鼓勵，認為思源夜市有在進步，也出現等明星小吃攤，遊玩的射氣球攤位老闆也相當豪邁客氣，同樣成為5星好評的主要貢獻者。怎料思源夜市才剛開始累積好口碑，卻因為「場內整修」必須停業，未來是否回歸也將是未知數。