王柏融確定本季提前報銷！手指受傷下放二軍　洪總親曝未來計畫

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台鋼雄鷹外野手王柏融昨（29）日在台北大巨蛋作客統一獅，不慎在比賽中弄傷手指，今（30）日球員異動下二軍，本季確定提前報銷。談到王柏融的傷勢，總教練洪一中表示，今年球季確定結束了，未來將讓年輕球員有更多的上場機會。昨日台鋼以4：0完封統一獅，今日兩隊移師台南棒球場再度交手。賽前，台鋼對陣容進行調整，王柏融下放二軍，外野手洪瑋漢升上一軍。王柏融昨日在潘威倫引退賽擔任先發，前兩個打擊皆以出局收場，2局上擊出一壘滾地球遭刺殺，接著4局上敲出二壘方向滾地球。聊對王柏融的狀況，洪一中表示：「昨天他在打擊有點折到手指，手指關節不太舒服，所以今天安排他下二軍，等於今年球季提前結束。」今年賽季王柏融曾因為手肘酸痛缺席一段時間，好不容易歸隊之後，但卻又碰上手指關係，難以賣便當，洪一中指出，手指關節傷勢通常需要比較長時間，球季尾聲比賽會先讓年輕球員優先上場。