45歲孔劉沒修圖長相曝光！11頭身比例根本人肉衣架　露臉被喊老公

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▲孔劉為南韓一線男演員，劇傳每集片酬高達10億韓元（約2400萬新台幣）。（圖／Netflix）

▲孔劉一身秋季穿搭出席活動，年屆不惑的狀態保養得當。（圖／Management SOOP IG）

▲▼經紀公司分享孔劉無修圖工作照。（圖／Management SOOP IG）

南韓一線男星孔劉入行23年，交出《咖啡王子1號店》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《熔爐》、《屍速列車》等膾炙人口的作品，他近日難得出席公開活動，沒修圖的側拍照讓45歲狀態無所遁形，身型比例相當傲人，盡顯大明星氣場，粉絲忍不住喊：「老公好帥！」孔劉相隔約一隔月露面工作，日前現身首爾參加知名運動品牌活動，他梳著一頭中分流線短髮，露出迷人又俊俏的五官，穿大地色系毛線衫搭配寬鬆長褲，腳踩球鞋，身高184公分的他，11頭身比例及一雙大長腿讓男人嫉妒、女人愛慕，宛如行動衣架子。記者會上，孔劉一貫以禮貌、謙遜的態度跟大家鞠躬示意，拍照時放送靦腆的招牌笑容，還直接蹲下來做出綁鞋帶的動作，讓媒體有更生動的畫面，最後自己還忍不住笑場，經紀公司在IG釋出現場照片，粉絲留言：「沒有他的更新我活不下去」、「想和孔劉一起度過秋天」、「好久沒看到孔劉了」、「只有他能駕馭這種衣服」、「優雅又帥氣！」孔劉年底結束前還有許多新作將問世，如改編自小說、與徐玄振主演的影集《一箱情緣》，劇中兩人挑戰19禁（南韓電檢尺度）床戲，為孔劉繼2016年電影《關不住的誘惑》後再度大尺度演出，此外，還有參與客串的《魷魚遊戲2》定檔12月26日上線。