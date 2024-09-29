超前布署！山陀兒颱風將襲台　新北市府辦河濱公園預防性撤離作業

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▲碧潭上游的浮筒橋撤離期間暫時封閉。（圖／新北市府）

依據中央氣象署公布山陀兒颱風路徑預報，颱風行經動線有可能會影響北部區域，新北市政府高灘地工程管理處超前布署，於9月28日起依颱風動態資訊陸續辦理設施預防性撤離作業，其中位於新店區碧潭上游浮筒橋自行車牽引道也封閉安排吊離上岸，以維護河道暢通並保障民眾安全。新北河濱公園擁有近千項設施，為避免影響防洪安全，颱風來襲時高灘處必須撤離河濱公園內各項設施，其中設施數量較多及撤離復雜度較高的設施皆會視颱風動態提早撤離，以免颱風來襲時措手不及。高灘處長黃裕斌表示，9月28日已先行啟動新北河濱公園307頂帳棚預防性撤離作業，考量新店溪上游翡翠水庫近日也在調節性放水，位於碧潭上游的浮筒橋也於9月28日提早撤離，其他設施將視颱風動態陸續安排撤離，撤離過程將出動大型吊卡車進行吊運作業，請民眾勿靠近撤離作業範圍以維自身安全。高灘處補充說明，氣象署預估山陀兒颱風可能帶來較大雨勢，呼籲民眾於颱風來襲期間盡量遠離河川區域，車輛停放在河濱公園停車場的車主也應隨時留意停車場簡訊及高灘處發布的新聞稿，以確保生命財產安全。