擁抱海洋永續前行！台灣中油舉辦高雄市永安區海灘淨灘活動

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▲台灣中油公司舉辦高雄市永安區海灘淨灘活動。(圖／台灣中油大林煉油廠提供)

▲台灣中油公司舉辦高雄市永安區海灘淨灘活動，該公司董事長李順欽(左2)參與活動，以善盡企業社會責任。(圖／台灣中油大林煉油廠提供)

台灣中油公司28日，在高雄市永安區海灘，舉辦淨灘活動，以善盡企業社會責任，期用愛環抱海洋，守護海岸環境，共同為維護高雄沿海地區海灘環境，貢獻一份心力。台灣中油公司高雄市永安區海灘淨灘活動，是由台灣中油公司董事長李順欽主持，有中油公司煉製事業部大林煉油廠、永安天然氣廠、台灣石油工會第1分會等高雄地區單位的員工及眷屬與會，共同清理永安區鄰近海灘環境，讓他們更深刻瞭解海洋污染及塑料垃圾的危害，以確保海洋環境的永續發展，為環境保護盡一份心力。台灣中油公司董事長李順欽表示，中油公司為善盡企業社會責任，從102年起，每年都會號召員工及眷屬參與淨灘做公益，讓海灘更潔淨美麗，乃辦理聯合淨灘活動，員工及眷屬到達指定地點，即進行清除海灘及海堤邊的寶特瓶、菸蒂、廢輪胎、保麗龍、塑膠碎片等海漂垃圾。李順欽指出，台灣中油公司期待藉由舉辦淨灘活動，將海岸線沙灘清理乾淨外，也盼能喚起全民重視海岸環境，並主動參與清理工作，一同響應淨灘作環保，不分你、我、他，用行動愛護海洋，維護海岸，重視海洋生態保育，把海洋永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球永續經營盡一份心力。李順欽並指出，希望藉由實際的參與，提升社會大眾對環境保護的重視，也期盼國人能珍惜自然資源，為後世子孫留下潔淨的生活環境。