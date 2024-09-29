孫安佐首辦記者會！親吐不見狄鶯、孫鵬原因　烏克蘭參軍進度曝光

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▲孫安佐在記者會現場表演對打環節，看起來架勢十足。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲孫安佐已經能夠開始為自己做決定，簽經紀約也是對父母先斬後奏。（圖／記者吳翊緁拍攝）

孫安佐為藝人狄鶯和孫鵬的兒子，由於個性直率時常傳出爭議，今（29）日他首度舉行「拳進未來」記者會，象徵自己告別過去，迎向未來，由經紀人重讀全程陪伴受訪，透露父母沒有現身的原因，更提及自己到烏克蘭參軍的進度。孫安佐今日記者會不見爸媽孫鵬、狄鶯，他強調爸爸雖然很想來，但人在日本，「但也好，父母不用那麼關注我，每個人都有自己的人生。」重讀也透露，媽媽狄鶯原本想現身，但後來因為太忙還是缺席，孫安佐聞言強調：「這是我的記者會，不是我媽的記者會。」重讀表示，這是他們的第一場記者會，會持續努力到孫安佐的父母出現為止，「爸媽要求比較高。」孫安佐透露，父母是支持他的，對於自己的遭遇，他有感而發：「把我的事情轉到任何人身上，都是任何爸媽不想看到的事情，我會隱忍，但她（狄鶯）比較直接。」被問及父母如何看待他參加拳賽，他也坦言：「各自做自己的事，對自己負責就好。」為了拳賽，他目前有在有氧、重訓，「一天訓練4個小時。」更直接撂下狠話：「我需要打爆他（韓森）！」孫安佐直言，他簽下經紀約沒有和父母討論過，是先斬後奏，他現在有很多事都是自己做決定，重讀表示：「爸媽有問題都可以直接問我，怕他父母擔心，這場記者會也是我非常認真籌辦。」被問及經紀約，重讀也跳出來回覆：「時間比較不方便透露，但我們的磨合期都過了。」孫安佐也直言，自己會開始學習「說話的藝術」，「怕會讓人誤解會嚇到。」至於和前女友阿乃是否還有聯絡？孫安佐透露：「就是正常朋友，她人還在泰國，互相關心而已。」他目前沒有心思談戀愛，課業的部分也先不考慮，專心以事業為主。孫安佐先前表示，自己將開發出「鋼鐵人防彈背心」，重讀承諾，會督促孫安佐今年把草圖畫出來，而孫安佐先前說募資到70萬要去烏克蘭參軍，後來要改口說要送出申請，並沒有那麼容易，如今也回應，目前已經送出申請，正在等待結果。