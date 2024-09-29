子瑜、張員瑛可以當朋友！同樣「愛香菜」她單嗑還笑不敢吃是小孩

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▲TWICE 子瑜說自己超喜歡吃香菜，會想到吃粽子和米糕的時候。（圖／TWICE YouTube）

▲IVE張員瑛單嗑一大口香菜，還笑不敢吃香菜的人是小孩。（圖／IVE YouTube）

韓國女團TWICE台灣成員子瑜在9月初推出首張個人專輯 SOLO出道，主打歌《Run Away》MV已突破1000萬觀看人數，在最新公開的拍攝花絮中，子瑜透露自己「超喜歡吃香菜」，引發香菜派和反香菜兩派人馬熱烈討論，還有人指出另一女團IVE的成員張員瑛也愛吃香菜，笑說兩人可以當朋友了。子瑜在拍攝期間被工作人員稱讚是「腳踏車高手」，由於「高手」和「香菜」在韓文中的發音是一樣的，子瑜便開起諧音哏的玩笑：「但是有些人不是不喜歡『高手』（香菜）嗎？」還不忘表明喜好：「我超喜歡香菜的！」雖然有許多同樣喜歡香菜的網友大讚子瑜懂吃、更愛子瑜了；但也有不愛香菜的一派網友堅決捍衛立場：「哦不」、「香菜BAD」、「已脫飯，小孩不愛吃」。事實上子瑜過去直播時就被問過喜不喜歡吃香菜，當時她開心地回答道：「我很喜歡吃香菜，而且香菜會讓我想到吃粽子的時候，或是米糕，還有一些湯裡面會放香菜的話，我都很喜歡！」同樣和子瑜一樣是香菜愛好者的，還有IVE的成員張員瑛，她在泰國開演唱會時，在後台大啖泰式料理，拿著一袋香菜對鏡頭展示，並問粉絲：「你們不敢吃香菜嗎？看來口味喜好還是小朋友的水準呢！看來你們還不懂得欣賞美食哦！」語畢她單吃了一口香菜，比讚直呼：「I LOVE 香菜」。由於「香菜」在食物界可以說是備受爭議的角色，喜好與厭惡兩派相當分明，當時就有一些員瑛的粉絲崩潰直呼：「就算是員瑛來說服也不能接受香菜」、「香菜嘔嘔嘔嘔嘔，員瑛可愛也救不了香菜」、「我要吐了」。不過也有不少香菜派人士大讚：「懂吃，這女人我喜歡」、「我路人轉粉絲了」、「會吃香菜也太婆了吧！」、「本來對她無感，從今之後決定喜歡張員瑛」，如今子瑜又再次強調自己愛吃香菜，也讓許多人都笑說兩人可以當朋友、一起去吃飯了！