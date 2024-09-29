孫安佐赴烏克蘭打仗有譜！募款進度曝光　喊話《拳願》要打爆韓森

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▲孫安佐表示自己現在是全新的「孫安佐2.0」。（圖／記者吳翊緁拍攝）

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，日前曾誇下海口表示要到烏克蘭打仗，還對外宣布要募資70萬元籌備金，引發網友討論，而今（29）日，孫安佐在經紀人重讀教條陪伴下，招開「拳進未來記者會」，活動一開始孫安佐就以「爬桌子」的方式入場，並對於曾在《拳願之星》上和「台中燒打雞」韓森爆發肢體衝突一事，首度正面回應媒體：「他不是我頭號敵人，他只是我需要打爆對象！」更表示自己對比賽相當有信心。孫安佐針對先前透露要到烏克蘭參軍一事，他坦言已經向學校申請休學，也已經向烏國提出申請，「我們現在還在等它的回覆有收到才開啟下一步，就是在一個網站上申請，可能還要一兩個月的時候才知道會不會過！」更曝光募款進度。事實上，先前網友在得知孫安佐即將募資70萬一事時，都笑稱根本是詐騙，如今對於募款進度，孫安佐也鬆口了：「收到邀請函，確定的時候我才會開始募資，不然別人會說我詐騙了。」更表明自己已經向台北城市科技大學提出休學申請：「目前就是跟學校是暫停休息一下，需要把我事業做好。」另外，孫安佐這次在記者會上，和媒體表明自己是全新的孫安佐，是「孫安佐2.0」，更自我精進說話的藝術：「不然我怕有時候講話會太容易讓人誤解，或者嚇到人家。」讓經紀人大讚：「變得更成熟穩重。」孫安佐更強調：「我會證明給你們看，什麼叫最強的24歲，我不會停止追尋我自己的夢想，帶著我的愛和力量，在我熱愛的軍事、格鬥運動上。」值得一提的是，日前母親狄鶯在社群上開直播，起因是不滿酸民攻擊孫安佐，關於這點，孫安佐也給出回應：「我覺得身為任何爸媽應該都不會開心到哪裡去，只是多數人會隱忍，但我媽就是比較直接一點，有時候我還是希望，交給我處理就好了。」