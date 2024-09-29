搖滾農村微醺音樂節嗨動南投 在音樂微醺中圓滿落幕

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▲南投縣王瑞德副縣長表示，這場音樂節不僅帶來美妙音樂，現場還有很多南投農村特色市集，讓民眾好吃好逛好好玩。（圖／南投縣府提供）

▲眾多樂團及音樂人展開長達9小時的馬拉松嗨唱，吸引滿場觀眾聆賞。（圖／南投縣府提供）

歡慶教師節，南投縣政府於28日在日月潭國家風景區向山遊客中心舉辦邀請民視霸氣樂團于浩威、王瞳及多位演藝人員的表演，還有Wonderful爵士樂團、臺灣電提教父黃興真和獨立音樂人TONY等多人，自下午1時許展開長達9小時的馬拉松大嗨唱，吸引滿場觀眾聆賞，歡度一個難忘的快樂周末。南投縣表示，這場音樂節不僅帶來美妙音樂，現場還有很多南投的農村特色市集，匯集南投特色農產品，以及近年在世界上越來越流行的綠色餐飲美食，由南投縣培訓的永續綠色餐飲廚師，為參加者帶來一場豐富的節日生活體驗。主辦單位為推廣在地多元的水果精釀『地酒』，活動現場規劃『微醺調飲區』『咖啡區』及農村與綠色餐飲市集；市集攤位琳瑯滿目，從美食到手作藝品應有盡有，讓人逛得盡興、吃得開心！還有農村好物獎不完，參加民眾集滿六點即可參與『現時限量GO』體驗活動，不但精彩有趣，也讓參加者試手氣，考驗幸運指數。南投縣農業處曾銀位副處長表示，「搖滾農村微醺音樂節」旨在透過音樂與農村產品的結合，為參加者創造一個放鬆心靈、釋放壓力的獨特空間，深入體驗南投的美景與特色。讓參加者在音樂之餘，也能親近自然、體驗農村生活的多元文創產業，感受音樂與農村的完美融合！