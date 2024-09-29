吳慷仁不甩「簽約中國」爭議！赴上海和孫儷拍戲　片場抽菸全被拍

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▲吳慷仁被狗仔直擊在片場抽菸。（圖／翻攝自微博）

曾榮獲金鐘、金馬的2金影帝吳慷仁，近期被爆出疑似和中國經紀公司簽約，掀起討論，不少網友對他砲轟連連，質疑他的政治立場疑似「親中」，讓他深陷爭議疑雲，如今有陸媒爆出吳慷仁近日現身上海拍戲，還偷偷在片場抽菸，讓粉絲相當訝異，而陸媒也對他下了評語：「哥私下抽菸都像電影畫面。」吳慷仁日前被直擊現身松山機場搭機，準備飛往上海拍戲，當時據傳合作女星是知名演員孫儷，兩人將一同演出懸疑劇集《執迷》，讓不少粉絲相當期待，如今，大陸狗仔也目擊到吳慷仁確實正在和孫儷拍攝劇集，不僅發現孫儷拿著咖啡現身片場，還意外捕捉到吳慷仁趁拍戲空檔將口罩拉下來抽菸的畫面。事實上，吳慷仁日前被爆出疑似已經與中國的「壹心娛樂」簽約，雖然本人對此並未正面回應，不過其實早在更之前就曾回覆過這個問題，當時吳慷仁為了宣傳《富都青年》，而和粉絲以視訊連線的方式互動，被問到是否和壹心娛樂簽約，他深思熟慮後回應：「我覺得未來不曉得，順其自然，就是順著一個感覺走，希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」疑似根本沒有回答到問題，讓外界更加議論紛紛。