GARNiDELiA台北開唱　toku笑喊去九份「爬很多樓梯」：我太累了！

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▲GARNiDELiA秀中文與歌迷互動。（圖／好玩國際文化）

▲toku承諾會再來台。（圖／好玩國際文化）

GARNiDELiA迎來10周年，最大的慶祝活動就是展開名為「GARNiDELiA 10th anniversary stellacage tour 2024 -Link The World」的巡迴演唱會，台北場在昨（29）日與Zepp New Taipei舉辦，成員MARiA、toku（阿部尚德）開心秀中文與全場同歡，還透露去九份爬樓梯，笑翻全場。GARNiDELiA表示，這10年來最難忘的回憶，其實都在每次的巡演當中，對於陪伴10年的歌迷朋友們很真心的感謝，因為有大家，才能每年不斷成長，也因為有大家的愛，GARNiDELiA才能繼續站在舞台上。懷抱著大家的愛與對大家滿滿的感謝，GARNiDELiA使出渾身解數，熱力澎湃的演出全數展現在台北演唱會上。其實GARNiDELiA抵台後，MARiA跟著工作人員前往大啖台菜料理，toku則到處走走外也前往Live House觀賞好友HITORIE的演出，除了各自把握時間享受在台北的歡樂時光外，兩人也分別在IG上打卡，表示非常期待見到歌迷。台北演唱會以〈TEN〉開場，全場歌迷馬上陷入瘋狂，歌迷還會隨著歌曲節奏拍手、打call，也會大喊應援口號，場面相當熱血沸騰。GARNiDELiA也準備了很多中文回應歌迷的熱情，MARiA：「大家晚安！我們是GARNiDELiA！我很高興，謝謝你們，我很開心再來台北。」toku則說台語：「大家吼！呷飽未！我去了九份，爬了很多樓梯，我太累了，但是風景很美，然後我買了鳳梨酥，然後在台北有很多我喜歡吃的東西，謝謝，我愛你，台北。」MARiA聽完toku講完一長串中文後笑著表示：「很棒！toku很多很多練習。我也愛你，台北，今天一起high起來！」演唱會當中，GARNiDELiA演唱了2024新專輯的歌曲，也準備了許多大家非常喜愛的熱門歌曲如〈grilletto〉、〈BLAZING〉、〈ambiguous〉、〈紅葉愛唄〉、〈謳歌爛漫〉、〈幻愛遊戯〉等。GARNiDELiA演唱會尾聲時，他們也表示：「今天真的是最棒的一天，我們一定會再相見的，就讓我們一起high到最後！」安可曲〈極樂淨土〉一出，點燃全場最高潮。GARNiDELiA也拿起手機與全場歌迷自拍留念，更高喊：「水啦！我們愛台北，我們一定會再來的。」演唱會就在台上台下互相熱情呼應下完美結束。