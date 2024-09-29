籃籃送暖楊繡惠被炎上！遭批「背叛」徐乃麟　《衝衝衝》回應了

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▲楊繡惠（左）自從在臉書上爆哭控訴徐乃麟（右）後，事件就像滾雪球般越滾越大。（圖／楊繡惠、徐乃麟臉書）

▲網友質疑籃籃的行為是「吃碗內說碗外」，對此臉書小編出面回應。（圖／天才衝衝衝 臉書）

資深女星楊繡惠日前公開抨擊知名主持人徐乃麟（乃哥），控訴對方在節目上對她辱罵：「妳最賤！」讓她心生不滿，於臉書上隔空開撕，事後徐乃麟對外表示只是節目效果，但女方卻不願接受，如今事件越演越烈，對此曾是乃哥左右手的啦啦隊女神籃籃也傳訊給楊繡惠表達關心，沒想到此舉卻讓外界產生聯想，質疑籃籃的舉動是在「背叛」徐乃麟，對此臉書小編也嚴正回應。楊繡惠日歉淚訴自己在《天才衝衝衝》遭徐乃麟辱罵：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵『妳最賤』，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」後續乃哥否認此事，坦言只是節目效果，網友間也掀起兩派論戰，最後搞到製作單位都出面發聲，指出：「經確認後，當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況。」後續不少網友出面力挺徐乃麟，認為是楊繡惠開不起玩笑，不過同時也有不少人護航楊繡惠，兩人的共同好友胡瓜也喊話要徐乃麟道歉，而《天才衝衝衝》的節目班底籃籃後續也暖心問候楊繡惠：「姐，謝謝妳，我愛妳，我們都在妳身邊。深夜夜深人靜、需要抱抱，一通電話就算我不在妳對面、放假也沒關係，我會去擁抱妳。這個世界還是美好，有很多小朋友、唐寶寶、需要幫忙的人，等著我們去散播愛，我們要繼續努力給他們快樂，就算不在房間也沒關係。」沒想到籃籃關心的簡訊，後續引發了軒然大波，有網友質疑籃籃身為節目固定班底，加上又是徐乃麟的左右手，此舉有「背叛」乃哥的嫌疑，更在《天才衝衝衝》臉書粉專底下留言：「籃籃是不是該換掉了？食碗內說碗外。」對此小編也親上火線回應：「二位前輩都很照顧籃籃，她都有關心喔！謝謝！」其他粉絲也出面護航，喊道：「請不要再株連所有，籃籃很認真努力。」