中信兄弟封王形同主場！全場狂喊總冠軍　周思齊笑：退休後較輕鬆

中信兄弟客場封王形同主場！桃園球場今（29）日上演經典「猿象大戰」，中信兄弟以8：5擊敗樂天桃猿，成功將下半季封王魔術數字歸零，奪下隊史第19座季冠軍。據兄弟球團賽前指出，主要只發放3千條黃色彩帶，給右外野觀眾席，不過當比賽結束一刻，全場仍下起「黃色彩帶雨」，且全場狂喊：「我要總冠軍！」而上週末已經舉辦完個人引退賽的周思齊，賽後受訪則笑說：「退休以後比較輕鬆。」
全場降下彩帶雨 周思齊讚：小兄弟很棒
由於本周末恰好是樂天的最後一個主題日「辣酷甜趴」，兄弟球團賽前表示，若自力封王，已經備妥3千條黃色彩帶，主要發放給右外野觀眾，但不會噴香檳，且賽後慶祝時間也會控制在15分鐘，以便樂天主場的後續活動進行。
不過在比賽結束的當下，其實包含左外野以及內野一、三壘側都有彩帶落下，如同兄弟在主場封王。賽後，兄弟全隊繞行外野，配合主持人高呼：「兄弟齊心，我要冠軍！」，並且多次高聲吶喊：「總冠軍！總冠軍！」現場氣勢相當驚人。
據樂天球團統計，本場比賽共有14,129名觀眾進場，是桃園球場的觀眾人數新高。將在本季結束後引退的資深球星周思齊，一同參與封王的慶祝儀式，後續接受訪問笑說：「小兄弟們很棒，退休以後比較輕鬆，可以把彩帶拿得比較穩一點了，不然以前在備戰都會擔心拋不到。」
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由於本周末恰好是樂天的最後一個主題日「辣酷甜趴」，兄弟球團賽前表示，若自力封王，已經備妥3千條黃色彩帶，主要發放給右外野觀眾，但不會噴香檳，且賽後慶祝時間也會控制在15分鐘，以便樂天主場的後續活動進行。
不過在比賽結束的當下，其實包含左外野以及內野一、三壘側都有彩帶落下，如同兄弟在主場封王。賽後，兄弟全隊繞行外野，配合主持人高呼：「兄弟齊心，我要冠軍！」，並且多次高聲吶喊：「總冠軍！總冠軍！」現場氣勢相當驚人。
據樂天球團統計，本場比賽共有14,129名觀眾進場，是桃園球場的觀眾人數新高。將在本季結束後引退的資深球星周思齊，一同參與封王的慶祝儀式，後續接受訪問笑說：「小兄弟們很棒，退休以後比較輕鬆，可以把彩帶拿得比較穩一點了，不然以前在備戰都會擔心拋不到。」