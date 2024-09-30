開工咖啡優惠！7-11買10送10今開搶　全家第2杯9元、星巴克買1送1

山陀兒颱風發陸上警報，周二、周三影響台灣最劇烈，上班上學又得冒雨通勤，快來杯咖啡提神打氣。迎接10月1日國際咖啡日，7-11特大杯美式買10送10寄杯今登場；全家單品咖啡限周一第2杯9元，還有義美鮮奶7.5折；星巴克買一送一則是周二接棒開跑，包含星冰樂全系列。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥列白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶特價36元，6折（原價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜9月27日至10月1日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜9月30日至10月4日
◾義美全脂鮮乳2件150元，7.5折（原價100元、特價75元）
◾海老勁辣唐辛子口味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
📍APP｜限9月30日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP｜9月27日至10月1日
◾大杯單品美式買5送5，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買5送3，6.3折（原價110元、特價69元）
📍APP｜10月1日 10:00開賣（限全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月24日至10月4日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡星巴克
迎接國際咖啡日，星巴克在10月1日（周二）當天限定，上午11時至晚間8時到全台門市，大杯以上享買一送一，包括全系列星冰樂。優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
可寄杯、跨店領取
🟡85℃
10月1日（周二）當天限定，中大杯咖啡系列同品項第2杯4折，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯4折，7折（原價70元、特價49元）
◾大杯拿鐵第2杯4折，7折（原價95元、特價67元）
🟡小北百貨
📍門市｜10月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月30日至10月6日
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📍門市｜9月27日至10月1日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
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◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍門市｜9月18日至10月15日
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🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜9月30日至10月4日
◾義美全脂鮮乳2件150元，7.5折（原價100元、特價75元）
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📍APP｜限9月30日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
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📍APP｜9月27日至10月1日
◾大杯單品美式買5送5，5折（原價100元、特價50元）
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📍APP｜10月1日 10:00開賣（限全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜9月18日至10月1日
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◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
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🟡萊爾富
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◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
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🟡星巴克
迎接國際咖啡日，星巴克在10月1日（周二）當天限定，上午11時至晚間8時到全台門市，大杯以上享買一送一，包括全系列星冰樂。優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
可寄杯、跨店領取
🟡85℃
10月1日（周二）當天限定，中大杯咖啡系列同品項第2杯4折，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯4折，7折（原價70元、特價49元）
◾大杯拿鐵第2杯4折，7折（原價95元、特價67元）
🟡小北百貨
📍門市｜10月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）