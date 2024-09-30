以色列繼續空襲　黎巴嫩：單日105死359傷

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（中央社貝魯特29日綜合外電報導）黎巴嫩衛生部表示，今天有105人命喪以色列空襲。以色列一方面宣布在當地升高對什葉派基本教義民兵組織真主黨目標進行轟炸，同時對葉門展開打擊。法新社報導，黎巴嫩衛生部今天深夜宣布，以軍今天的空襲一共造成105人死亡、359人受傷。以軍27日攻擊人口稠密的貝魯特南郊，擊斃真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），今天繼續展開跨境攻勢。以色列將焦點從加薩轉向北鄰黎巴嫩後，跨境攻勢為之升級，自從23日以來的一波襲擊已經造成數百人喪生，創1975年至1990年黎巴嫩內戰以來死亡人數之最。黎巴嫩衛生部表示，以軍在南部主要城巿錫登（Sidon）附近、東部，以及貝魯特及其南郊和周圍地區都造成嚴重死傷。（譯者：何宏儒）1130930