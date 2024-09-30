奧地利國會大選變天　極右派取得歷史性勝利

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法新社報導，奧地利的極右派政黨─奧地利自由黨(FPOe)在29日的國會大選中得票領先，將取得歷史性的勝利，但這個政黨預料將難以找到籌組政府的合作夥伴。根據即將完成的計票結果，奧地利自由黨拿下28.8％的選票，擊敗了執政的保守派人民黨(OeVP)的26.3％。雖然奧地利自由黨過去也曾參與聯合政府，但隨著歐洲各國的極右派政黨取得進展，這是他們首度在全國選舉中獲勝。然而，截至目前其他政黨都拒絕和奧地利自由黨言辭犀利的黨魁基克(Herbert Kickl)組成聯合政府。55歲的基克在維也納告訴歡呼的支持者，「我們今天共同寫下了一段歷史」，「我們為一個新紀元開啟大門」。就像歐洲各地的其他極右派政黨一樣，由於選民對移民、通膨和COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)限制感到憤怒，奧地利自由黨的人氣激增。法國極右派領袖瑪琳雷朋(Marine Le Pen)表示，她對奧地利自由黨的勝利感到「欣喜」，並對她所稱的這股「捍衛國家利益、維護身份和復興主權的浪潮」表示歡迎。奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)表示，他可以看得出黨員們的失望之情。「這是場追逐賽，而令人遺憾的是，我們沒能追上」。51歲的內哈默並誓言，將「持續為人民利益而奮戰」。比起2019年的上次全國大選，人民黨這次的支持度大幅下降。當年他們的得票率超過37％。與人民黨聯合執政的綠黨(Greens)，支持率也從2019年的近14%降至8.3%。在奧地利的900萬居民中，有超過630 萬人有資格投票。內哈默重申，他拒絕與基克合作。基克在選前經常使用令人想起這個政黨不安過去的字眼，包括自稱為未來的「人民總理」(Volkskanzler)，這是希特勒(Adolf Hitler)在1930年代的稱號。更多中央廣播電臺新聞