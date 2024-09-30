吳鳳遭嗆「真會賺台灣人的錢」！他罕見怒回：我不偷不搶正常繳稅

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▲吳鳳（右）跟老婆（左）積極經營副業，引進一些土耳其的優良產品在台灣販售。（圖／吳鳳臉書）

土耳其籍藝人吳鳳領有台灣身分證，和太太在台灣生活、工作，不只經營演藝事業也開創副業賣產品，卻因此被酸民怒嗆：「真會賺台灣人的錢。」對此，吳鳳昨（29）日晚間罕見開罵：「我不偷，不搶！單純在跟老婆認真經營我們的副業」，他認為每個人生活本來就需要賺錢，他們創業也等於創造更多工作機會給其他人，賺錢也都有正常繳稅，不懂酸民為何看不慣他的努力？貼文曝光也掀起討論。吳鳳昨晚在臉書發文，截圖酸民留言正面回應，「有時候真的不懂為什麼一些酸民攻擊我說：真會賺台灣人的錢！我不偷，不搶！單純在跟老婆認真經營我們的副業。而且創業等於創造工作機會給別人！另外我們正常繳稅，對台灣經濟有幫助！我無法理解這種酸民！」吳鳳認為賺錢是每個人都必須做的一件事情，不然要如何過生活，繳小孩的學費、房貸，他不能理解為什麼有些酸民不喜歡他這樣努力工作；不過他也強調自己和太太不會因為酸民的攻擊就被影響，「我一定會繼續努力，有一天會更成功，讓支持我們的人一起驕傲。」貼文曝光後，吳鳳粉絲也紛紛湧入留言，幫他加油打氣，「認真做事又用心照顧家人的人，不應該被這樣對待」、「酸就讓他們繼續酸，我們自己努力工作就好，因為很忙，沒有時間可以理會酸民」、「你很棒，把最好的東西推薦給大家，酸民就是見不得別人好」、「感謝你愛台灣，台灣人是非常友善的人民，別被少數徘斥的人給影響你的愛台灣，轉型也是一種工作，加油」。事實上，這並非吳鳳第一次受到酸民挑釁，今年巴黎奧運台灣國手林郁婷因為性別問題在國際上屢遭霸凌，當時土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）更對台上比出X的手勢，企圖暗示林郁婷有染色體爭議，讓台灣粉絲氣炸，吳鳳竟也因此被遷怒，遭嗆聲「滾出台灣」，讓當時的吳鳳無奈回應：「請問土耳其選手的個人行為跟我有什麼關係？我單純喜歡奧運的精神，熱情的支持林郁婷，就這麼的簡單。」