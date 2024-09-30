賀錦麗得加油！拉丁裔民調仍領先、優勢卻縮小　通膨和經濟是關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選只剩約1個月，一份最新民調顯示，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），在拉丁裔選民的領先優勢，幅度是過去4次大選（2012年起）的民主黨總統候選人中最窄的，而造成這種轉變的關鍵，在於通貨膨脹帶來的經濟困境。根據美媒《CNBC》報導，一項針對1000名拉丁裔登記選民的調查發現，賀錦麗以54%比40%，領先共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump），領先幅度為14%，遠低於拜登（Joe Biden）在2020年大選前的36%，而當時拜登的民調優勢，已比2016年希拉蕊（Hillary Clinton）的50%領先度還少，這似乎表明一種長期趨勢，即拉美裔選民雖然仍被劃在聲援民主黨的陣營裡，但數量正在減少。這項民調抽樣的時間為9月15日至23日，誤差範圍為+/- 3.1%，由NBC/CNBC/Telemundo聯合進行。民調公司「哈特研究」（Hart Research），其高級副總裁卡多納-阿羅約（Aileen Cardona-Arroyo）直言，這顯示生活成本和通貨膨脹，確實影響了受調選民對經濟和國家未來的思考。共和黨民調專家羅伯茨（Micah Roberts）也聲稱，這次民調數據並非曇花一現，而是凸顯美國其中一個最重要的選民群體，其政治認同急遽、大規模的轉變。報導指出，美國登記選民，不分群體，對美國經濟的評價普遍不高，只有23%的人認為目前經濟優秀或良好，高達77%的人認為經濟狀況一般或較差，這對民主黨來說是一個潛在的問題，因為拉丁裔一直是相當可靠的民主黨選民，現在卻在經濟問題上與民主黨完全不同調。65%的拉丁裔受訪民眾表示，自己的薪資落後於通貨膨脹的速度，比2022年還高出11%。至於本次大選，川普極力主打的移民和邊境安全，報導提到，儘管拉丁裔對此事的看法，與共和黨有很大差異，但事實上，這項議題僅被評為第4大最重要的關注領域，遠遠落後於通貨膨脹、就業甚至對民主的威脅，顯示經濟民生仍是大選的重中之重。