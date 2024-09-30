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實際損失超過33億美元！颱風重創越南經濟　比預估值高兩倍

國際中心賴正琳／綜合報導

▲颱風摩羯肆虐越南，最新統計顯示損失超過33億美元，是預估值的兩倍。（圖／翻攝自X）
▲颱風摩羯肆虐越南，最新統計顯示損失超過33億美元，是預估值的兩倍。（圖／翻攝自X）
今年亞洲最強的颱風摩羯(Yagi)重創越南、泰國北方、菲律賓和中國海南地區，颱風在越南北部造成的損失估計為81.5兆越南盾(33.1億美元)，是先前預估的2倍。

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綜合越南媒體報導，颱風在越南造成299人死亡、34人失蹤，嚴重破壞位於海防的出口導向工業中心，摧毀工廠和設施，並且淹沒農田、房屋和基礎建設。

農業與農村發展部部長黎明歡(Le Minh Hoan)接受當地媒體採訪時說：「越南的經濟損失總額初步估計超過81.5兆，其中大部分損失是由土石流和山洪暴發引起。」實際損失超過越南計劃部9月初做出的初步災損16億美元，該部表示可能將今年經濟成長6.8%到7%的預測，下調0.15個百分點。

目前最受打擊的產業是農業，農業部長黎明歡敦促當局幫助民眾恢復生產，同時確保供應及壓低價格，因為農場和農業用地是受災最嚴重的地區之一。

▲超級颱風摩羯侵襲越南北部。（圖／美聯社／達志影像）
▲超級颱風摩羯侵襲越南北部。（圖／美聯社／達志影像）

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