山陀兒颱風防淹水！「防水沙包」堆疊有技巧　專家：停車場不宜用

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭紀子指出，車道口不宜使用沙包擋水，應用擋水閘門，否則容易徒增風險。（示意圖／翻攝pexels）

▲沙包重量不輕，搬運、堆疊不易，社區應先事先演練規劃，避免淹水時措手不及。（示意圖／翻攝pexels）

第18號中度颱風山陀兒逐漸逼近台灣，中央氣象署今(30)日持續發布中度颱風海、陸颱風警報，預計最接近台灣時間為10月1日~10月3日上午。有鑑於近期台灣淹水情事不斷，台灣物業管理學會理事長郭紀子呼籲，「易淹水地段，應提前準備好沙包，建議社區事先實際演練、分配設置工作，以備不時之需。」氣象署指出，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(30)日花蓮縣、台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北、桃園、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。郭紀子表示，沙包雖然有防水功效，但要留意，合適堆疊地點為靠近「門口、窗戶、排水口」的地方，至於最容易淹水的車道口，則不建議使用沙包堆疊，建議改用「防水閘門」或其他更合適的防災方法。他進一步說明，因為颱風期間，民眾若有必要，必須依賴私人交通工具，況且淹水時，沙包不見得有足夠保護能力，還有漏沙等問題，一旦阻擋不了淹水，要搬離也不易，導致車輛逃離困難，徒增「泡水車」風險。一、「事前演練」沙包很重，運送、堆疊、清理不易，建議社區應先事前準備，挑選好堆疊地點、社區人員配置演練，盡量控制在15分鐘內可完成設置。二、「宜交錯堆疊」沙包堆疊要增加穩定性，每層沙包應該交錯放置，以減少水的滲透，並避免傾倒。如有需要，可以用繩子或其他物品將沙包固定。三、「確保密封」壞掉的沙包會漏沙、漏水，反而容易導致排水口阻塞，使用前務必先檢查；堆疊後，也要確保沙包間沒有縫隙，以防水流進入。四、「防範受傷」傳統沙包體積大又重，搬運上總是耗時費力，注意人員工作傷害，沙包搬運時要注意避免受傷。