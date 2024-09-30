山陀兒颱風逼近！花蓮蘇花匯德隧道土石崩落　8車14人一度受困

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山陀兒颱風逼近台灣，中央氣象署今（30）日已經發布陸上警報，外圍環流已對東半部帶來雨勢，台9線蘇花公路上午6時55分左右也發生土石流災情，匯德隧道出現大面積土石崩落，一度傳出有8車、14人受困，警消獲報後立即前往救援，目前仍有2部大車受困隧道中。台鐵也預防性封鎖崇德至和仁間路段，上午6點55分起該區間列車暫時停駛。花東今天凌晨出現劇烈降雨，為確保安全，台鐵崇德=和仁路段預警性封閉；台九線崇德段164.5公里今凌晨2點發生短時強降雨，造成土石流溢淹公路雙向受阻，南澳工務段進駐搶修，於4點多清通單線時，再度發生土石泥流溢淹公路，今晨5點20分搶通。公路局指出，台9線164.5公里處崇德路段發生土石流，考量用路人行車安全，台9線和仁（154.8公里處）至崇德（165.7公里處），今天上午6點55分起只出不進，搶災機具現場待命警戒，開放通行時間待雨情發展另行公告。