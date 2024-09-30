朱亞虎認行賄！遭點名要洗門風　徐巧芯回嘴：是要去賣檳榔？

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京華城案持續延燒，威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎認行賄，民進黨台北市議員簡舒培點名先前護航朱亞虎的國民黨立委徐巧芯「不用出來洗門風嗎？」對此，徐巧芯回應，「洗門風是什麼意思？要去賣檳榔？還是要下跪？」強調自己從來沒有幫朱亞虎加油，是幫北檢加油。徐巧芯今（30）日受訪時指出，現在也不太清楚檢方現在查到的資料是什麼，希望勿枉勿縱，有時候知人知面不知心，自己跟朱亞虎認識以來，他就是一個國軍將領，自己都是在黃復興餐會上認識，但黃從來就沒有跟自己提過錢、交易、請託，「我相信認識朱亞虎的人很多，那他到底行賄的對象是誰？目前也完全看不出來」。徐巧芯更喊話北檢，不要看著政論節目辦案，有些人去誤以為說自己幫誰加油，從來沒有這樣子的事情，「我沒有幫他（朱亞虎）加過油」，北檢看著某些人的臉書去辦案，自己覺得看政治人物的臉書辦案是不妥的，但如果檢方有掌握資訊，有任何的人謀不臧的情況的話，那當然是該辦就辦。徐巧芯重申，至少她認識朱亞虎以來，從未向自己有任何的請託，或者是從未向她談到任何有關錢的事情，即便是在選舉期間也都沒有，自己也不曾收受過任何相關的政治現獻金，「所以我就會覺得很奇怪啊，那怎麼會出現這樣的情況？所以他到底是在什麼時間行賄？行賄給誰？ 我相信檢調在這個部分，應該要做得更清楚的說明。」徐巧芯強調，「我從來沒有幫朱先生加油，我幫的是北檢加油，希望他們能夠真的辦出金流，而不是偵查大公開，把所有裡面的內部的事情，都透露給特定的媒體，去放話去毀人名節。」至於被簡舒培點名要出來洗門風？徐巧芯則反問，「洗門風是什麼意思？要去賣檳榔？還是要下跪？」一直都是認為檢方應勿枉勿縱，那到底涉案人員不管是朱先生或者是李先生，他們到底行賄跟收賄的情況是如何？這有待檢方做進一步的說明。