山陀兒颱風進逼！30日停班停課最新通知　屏東、花蓮8地放颱風假

山陀兒「挑戰強颱」！鄭明典：威力已接近巔峰　大台北強風很有感

記者張志浩／綜合報導

▲山陀兒颱風結構扎實，強度來到中颱上限，未來移動到台灣西南方時，更有機會挑戰強颱。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風結構扎實，強度來到中颱上限，未來移動到台灣西南方時，更有機會挑戰強颱。（圖／中央氣象署）
山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）不只持續靠近台灣，強度也不斷增強，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，山陀兒預計在抵達台灣西南方時，將挑戰「強烈颱風」，前中央氣象局局長鄭明典則說明，山陀兒颱風已經接近強度巔峰，除了雨勢之外，另一端的台北盆地也要注意較少見的強陣風。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風快速增強，目前已接近「中颱上限」，還在持續增強中，當颱風通過恆春以南之後，就會「慢速、大角度轉向」，預計週三（10/2）清晨左右在高雄至屏東之間登陸，確切登陸地點需視颱風轉向位置而定，期間抵達台灣西南方時，有機會挑戰強烈颱風。

▲山陀兒颱風通過恆春以南之後，就會「慢速、大角度轉向」，預計週三清晨在高雄至屏東之間登陸。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲山陀兒颱風通過恆春以南之後，就會「慢速、大角度轉向」，預計週三清晨在高雄至屏東之間登陸。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
鄭明典今（30）日一早則在臉書發文分享，從衛星雲圖來看，山陀兒颱風應該已經接近它強度的巔峰，主要是因為，颱風周邊已經開始有陸地的影響，而且颱風西側空氣偏乾，有逐漸捲入的跡象。

鄭明典也特別提醒，台北盆地很少起風，但「當有颱風在台北正南風」時，剛好盆地缺口會讓外圍風場進入縱使颱風很遠也常有陣風，；提醒民眾，台北盆地內已有不少6至7級的陣風，雖然不算特別強，但對台北盆地內來說，已經相當有感，室外活動要小心掉落物。

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