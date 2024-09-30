颱風假明天有機會嗎？山陀兒「最新風雨預估」出爐　2地區已達標

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▲山陀兒颱風最新雨量預估，以颱風假標準來看，目前僅有宜花東、高雄、屏東、南投山區達標。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風最新風力預估，恆春半島、蘭嶼綠島已經達到颱風假標準。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）目前已發布「陸上警報」，外圍環流今（30）日會對北部、東半部帶來明顯雨勢，明後兩天（10/1、10/2）風雨最劇烈，而是否放颱風假的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今天上午10時發布，，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（9月30日8時至10月1日8時）預估雨量中，，預估雨量最多的區域在花東山區，24小時會有300至490毫米，宜蘭和屏東山區也有200至340毫米，高雄和南投山區150至250毫米；平地部分，花東200至340毫米最多，恆春半島150至250毫米，其餘縣市平地普遍小於50毫米。風力部分，明日上午0時至上午6時，西半部各縣市平均風落在3至4級，陣風5至6級，北台灣部分縣市，平均風落在4至5級，陣風6至7級，，恆春半島平均風落在7至8級，陣風10至11級；綠島蘭嶼平均風8至9級，陣風10至11級。