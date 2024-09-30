賴清德傳怒罵將官　李彥秀嘆：黨務不順「走心」遷怒到軍務

我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德遭踢爆，於主持將官晉升典禮期間，因不滿將官們見到他時坐著而動怒，甚至還摔資料、大罵「看到我為什麼不站好」。對此，國民黨立委李彥秀今（30）日直言，顯然最近黨務、政務的不順，讓賴清德「走心」遷怒到軍務上。李彥秀提及，八月初，國防部辦理將領勗勉典禮後，賴清德總統邀請卅一位將軍入府茶敘。由於不是正式典禮，事前府方人員特別向眾人表示，茶會是為慰勉大家辛勞，不是正式典禮，無須過於拘束。李彥秀續指，因此賴清德到場時，在場人員並未起立，而是坐在位置上鼓掌。不料賴清德到場後口氣嚴肅，表示自己服兵役時，對軍中長官絕不敢失禮，並質疑三軍統帥到場，軍人依照禮節就該起立迎接，這不是針對他個人，而是對國家體制的尊重。李彥秀認為，賴清德是民進黨第一位服過兵役的總統，不僅在前線金門服役，退伍時，更被防區選拔為十大優秀軍官，賴清德一定非常瞭解軍中紀律與服從的傳統，原本一場溫馨的茶會，最後走鐘為疾言厲色的立威大會，顯然，最近黨務、政務的不順，讓賴清德「走心」遷怒到軍務上。李彥秀續指，領導人擁有職位與權威，亂發脾氣反而凸顯個人領導力的問題，既使發脾氣也必須經過精心設計，「君子不怒而威，一怒而天下熄，」如果賴清德總統因為軍購延遲交貨、招募不力、軍紀廢弛、訓練不佳而震怒，2350萬人一定為賴清德總統鼓掌叫好，只是因為誤會沒有起立迎接而生氣，總統之怒顯的有些廉價。李彥秀也說，前有陳水扁「你是我的巧克力」，後有蔡英文「總統我愛你」，戰機以「勇鷹」（勇英）為名，賴清德與軍隊的關係似乎開局並不順利，賴清德總統以重視細節著稱，此次事件，凸顯連最基本的溝通都出了問題，文人部長顧立雄責無旁貸。她也要提醒賴清德，國家體制、總統威嚴固然重要，但是，以德服人，帶兵帶心，才是領導人的最高境界。想成為溫暖的太陽？還是凜冽的北風？全在賴清德的一念之間。