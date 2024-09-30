數千遊客滯留！尼泊爾洪災已170死　政府挨批救援技術、設備落後

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▲尼泊爾政府被批救災不力，也缺乏專業救援設備。（圖／美聯社／達志影像）

尼泊爾近日暴雨成災，連續強降雨引發土石流和洪水，截至發稿時間為止，已知造成至少170人死亡，42人失蹤，全國學校關閉3天。尼泊爾政府也挨批救援技術、裝備落後。綜合《加德滿都郵報》等外媒報導，這場特大暴雨對尼泊爾全國多地造成破壞，多條道路嚴重受損，幾乎所有通往首都加德滿都的路線都被封鎖，導致數千名旅客滯留。尼泊爾政府動員了陸軍、武警部隊、警察等協助救援，尼國內政部國家減災和管理局發言人巴塔拉伊（Dijan Bhattarai）表示，搜救人員正在使用橡皮艇、繩索、和鏟子等「原始設備」進行救援行動。尼國武警部隊發言人紐帕內（Kumar Neupane）透露，確實缺乏大規模救援所需的設備，等這波救援行動完成後將召開正式會議，確定缺少哪些設備並反應。尼國天災防治專家迪克西特（Amod Mani Dixit）表示，除了資源匱乏，政府的冷漠也是一個重要原因，儘管尼泊爾是最容易遭受各種災害的國家之一，但立法機構並未對救援行動給予適當關注。尼國運輸和交通專業人士觀察員加朱雷爾（Ashish Gajurel）也指控，政府在嚴格執行禁令一事上相當失敗，即使已下達長途旅行暫不營運的指令，但由於車輛沒有受到嚴格監控，導致達丁賈普爾科拉（Jhyaple Khola in Dhading）多人喪生的不幸事件還是發生了。此外，加朱雷爾也質疑政府進行救援的方式，批評救援隊仍在使用傳統技術，而非現代科技：「救援隊正在使用挖土機，想挖出被洪水掩埋的人，但這可能產生意想不到的後果，甚至殺死廢墟下仍然活著的人。在自然災害期間，與其動用安全人員幫忙救援，不如擁有一支訓練有素的團隊，配備因應此類事件所需的現代化設備，效果會更好。」