梁詠琪中國開唱「只唱3首就下台」！表演遭砍剩15分鐘內幕曝光

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▲梁詠琪今年4月曾在台北小巨蛋舉行演唱會，在中國人氣也頗高。（圖／記者林調遜攝）

▲9月7日鎮江舉行「超級音潮群星演唱會」陣容包含吳克群（左起）、梁詠琪、楊宗緯、劉惜君。（圖／微博）

▲梁詠琪貴為「玉女掌門人」，演出時長低於其他人讓粉絲感到相當意外。（圖／記者林調遜攝）

48歲的香港女星梁詠琪（Gigi）今年9月初和歌手吳克群、楊宗緯、劉惜君在中國江蘇鎮江舉行拼盤演唱會，怎料差點因門票銷量不佳被取消，是劉惜君的粉絲大量購票才給主辦方帶來金援。現在更有消息指出，梁詠琪當天原本要帶來7首歌表演，最後卻被砍成3首，只匆匆出現15分鐘就下台，內幕疑似和酬勞有關。9月7日江蘇鎮江舉行「超級音潮群星演唱會」，陣容包含被譽為「玉女掌門人」的梁詠琪，及台灣男歌手楊宗緯、吳克群，和中國女歌手劉惜君，都是頗具知名度的大咖，但「豆瓣」上有網友爆料，該場演唱會一度因門票銷量不佳差點被取消。爆料者稱這次主辦演唱會的單位是小公司，只準備了150萬人民幣（約新台幣670萬元）的經費操辦演唱會，在付完歌手酬勞的訂金後，就沒有錢進行大量宣傳，加上鎮江地方小，比不上大城市，因此拼盤演唱會門票銷量極差。後來據傳是劉惜君的粉絲知情後，一口氣購買了450張要價台幣4400多元的搖滾區門票，才給主辦單位送去金援，讓演唱會得以進行後續的宣傳和準備，最終該場演唱會售出1.3萬張門票，主辦單位甚至還在直播時公開向劉惜君粉絲道謝。而演唱會照常舉行後，原先被視為主力人物的梁詠琪，當天登台時卻只唱了3首歌，才表演15分鐘就匆匆下台，讓不少粉絲錯愕，因為梁詠琪的表演時間相較楊宗緯的40分鐘、劉惜君的31分鐘都少了一大半，讓外界感到不可思議。據傳這也和酬勞問題有關，梁詠琪疑被「友好協商」砍掉表演；目前梁詠琪方面沒正式回應，爆料的「豆瓣」討論區文章則被刪除，尚不確定事情的真偽。