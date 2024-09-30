颱風「山陀兒」來襲！勞動部呼籲雇主強化防災　停班禁止外送作業

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颱風「山陀兒」逐漸靠近台灣，暴風圈預計今（30）日接觸陸地，勞動部職業安全衛生署表示，依據往年經驗，颱風損毀既有廠場、房舍、屋頂、工地，而在修繕或復原設施期間，亦常發生勞工墜落，以及物體飛落、倒塌或崩塌，還有感電與溺水等災害，因此呼籲雇主風災前後注意8大事項，其中地方政府若有宣布停止上班，外送員就應禁止從事食品外送作業。職安署表示，搭設外牆施工架加強穩固措施，檢查施工架材是否損傷、繫牆桿安裝狀況是否鬆弛、基腳是否下沉與滑動；工地圍籬確保牢固，避免強風掀起；架上張掛帆布或廣告物暫時拆卸，以免風壓太大，施工架無法承載倒塌肇災；鄰近交通要衝與大眾捷運的建築或橋樑等工地，加強高處物料堆置固定安全，避免強風吹落肇災。職安署指出，在有發生水位暴漲或土石流之虞的地區作業者，應有危險發生即時通知作業勞工迅即撤離的通報系統、撤離程序、救援程序。職安署表示，塔吊塔柱加強固定，並且停妥吊鉤與伸臂，要先確認空迴不會撞擊、感電等危害後將旋轉煞車放開，而若平均風速到達每秒10公尺以上，嚴禁使用塔吊作業。職安署說明，應使邊坡保持安全坡度，對有可能飛落的土石應先清除或設置擋土支撐等措施，並且派員監視邊坡落石狀況，若有必要立即通知人員、機具撤離作業。職安署說明，食品外送員在交通期間，雇主也應採取「安全衛生防護措施」並且確認投保強制險、人員意外險等相關保險、而且地方政府由於颱風等天然災害宣布停止上班期間，外送員即應停止從事食品外送作業。職安署表示，大雨、強風過後，易使建築物屋頂破損或漏水等情形，每年許多由於屋頂修繕造成墜落災害案件，為了嚴防屋頂作業墜落災害，注意安全通道、踏板、護欄、上下設備、安全網、安全帶等防護設施。職安署提到，颱風過後，應對施工架、施工構台、模板支撐、露天開挖擋土設施、吊籠等臨時性構造物與設備實施檢點，一旦工地有淹水情形，加強用電安全檢查。職安署提到，颱風過後盡速復原掉落纜線、傾倒電桿及路樹等公共設施，也應注意高處作業墜落預防安全，要求作業人員確實穿戴安全帽、背負式安全帶等個人防護具。職安署強調，颱風來者不善，雇主務必記取近期颱風「魔羯」造成中國大陸華南地區、越南、泰國等東南亞國家地區的河川溪水暴漲、邊坡土石滑落或發生土石流等重大災情，以及新北市三峽區某里長於颱風「凱米」期間操作挖土機翻覆被壓死亡，還有雲林縣斗六市某新建廠房工程由於強風大雨發生模板及施工架倒塌釀2死，外加2015年颱風「杜鵑」造成新竹市建築工地巨型塔吊倒塌等災害的經驗。職安署指出，雇主確實依照《職業安全衛生法》及其相關法令，加強颱風期間強風大雨作業的各項安全應變措施，避免勞工發生職業災害。