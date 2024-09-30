新新併股臨會倒數！新光金：合併案再獲外資顧問機構支持

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台新金與新光金的合併案持續推進，雙方將在10月9日舉行股東臨時會，對新新併進行討論與表決。新光金今（30）日發出聲明表示，繼國際投票建議機構ISS出具報告贊成新光金與台新金的合併案後，國際投票顧問機構GL也呼籲機構法人在股東大會議案投票時，投下贊成票，強調「新新併」擁有具影響力的2家機構同步背書。新光金表示，針對台新金與新光金的合併案，2大機構ISS和G在報告上清楚表明建議股東投票支持，顯示新新併不但能維護股東、員工及客戶的權益，未來更可望創造最佳的合併利益，展現第三方中立研究機構的高度肯定與期待。新光金指出，有部分知名機構法人也看好新新併，直接在官網上公開揭露，表達已投下贊成票，其中，包含金融業常見的持股外資法人，如2大主權基金投資者加州教師退休系統（CalSTRS），以及北歐最大的退休基金之一瑞典AP2等。新光金說明，主權基金是相對長期，安全與穩定的資產管理機構，該基金肩負實現該退休金資產長期回報最大化的重要任務，「新新併」能獲得國際各地主權基金的大力支持，實屬可貴，也意味現任經營團隊改革成果與經營績效卓越，深受國外法人機構高度肯定。新光金控暨新光人壽董事長魏寶生表示，此次與台新金控在100%合併、對等合併之原則下，新光的招牌與企業DNA能長久延續並保存，雙方間的互補性也能讓獲利更加均衡，攜手抓住各類成長機會、迎接挑戰、擴大經營規模、增進競爭力、提升業績、增強韌性，而未來全體員工也都擁有「三年留用，且一體適用」的保障，讓同仁們適才適所的盡情發揮才能。