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山陀兒颱風進逼！ 北市明早9時起管制水門、越堤坡道「只出不進」

記者孫唯容/綜合報導

▲「山陀兒」颱風接近台灣，台北市水利處宣布，台北市將於10月1日上午9時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。（圖／北市工務局）
▲「山陀兒」颱風接近台灣，台北市水利處宣布，台北市將於10月1日上午9時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。（圖／北市工務局）
「山陀兒」颱風接近台灣，台北市長蔣萬安今（30）日上午到災害應變中心主持防颱整備會議，氣象團隊預估對北市風雨影響最大時間為10月2至3日。台北市水利處宣布，台北市將於10月1日上午9時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。

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台北市水利處表示，因山陀兒颱風逐漸接近台灣，預計1日至2日雨勢較為顯著，且考量上游水庫已開始進行調節性放水，如降雨量持續加劇極可能加大調節性放水，致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，因此本市將於10月1日上午9時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，

台北市水利處說明，交通局將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，詳情請見交通局官網，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

台北市水利處也表示，如河川水位上漲快速達關閉標準，本市將隨時關閉疏散門以保障堤內市民安全。

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