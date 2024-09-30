守護者最終戰因雨取消！Ramirez無緣挑戰罕見「40、40、40」紀錄

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Ramirez無緣挑戰罕見「40、40、40」紀錄！沒想到，比賽卻因雨延後過久，再加上美聯季後賽席次已不受影響，大聯盟最終直接取消了這場比賽，而Jose Ramirez也因此無緣挑戰寫下紀錄。守護者隊本季拿下92勝、69敗，已經確定拿下季後賽席次，並且在美聯中區封王。今（30）日最後一場交手太空人的比賽，雖然戰績不會影響季後賽戰況，但對Jose Ramirez來說，卻是挑戰罕見紀錄的重要一戰。過去在大聯盟歷史上，只有2006年效力華盛頓國民的Alfonso Soriano，曾經達成過這項紀錄。然而，比賽開打前，球場卻持續降下大雨，導致比賽延後數個小時，且場地狀況不理想。讓守護者總教練Stephen Vogt也稱讚說道：「這就是他，他想要贏，但很不幸的，他沒有得到最後一次機會。」