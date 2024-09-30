新北「國三生割頸案」一審判決出爐！行兇乾哥判9年、乾妹8年

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新北市去年發生國三男學生「割頸案」，涉持刀行凶的郭姓乾哥與惹起事端的林姓乾妹，被新北地院少年法庭裁定收容，羈押禁見至今，新北地檢署起訴2人涉犯殺人罪嫌，郭男坦承持刀刺死被害人，不過林女則不認罪，少年法庭密集審理4個月後，今（30）日依殺人罪判郭男處9年有期徒刑、林女8年徒刑，全案可上訴。去（2023）年12月25日中午，土城某國中林姓女學生為拍抖音影片前往隔壁班尋找好友，拍完後聚集在走廊聊天，林女返回班內因大力甩門而遭楊姓國中生制止，後續林女不甘心找上「乾哥」郭男訴苦，郭男為替乾妹出頭，與楊男爆發口角衝突，期間竟持彈簧刀猛刺對方頸動脈、左胸等處一共10刀，送醫搶救一天一夜仍宣告不治。事件震驚校園、家長與社會大眾，不少人自發到校門獻花哀悼枉死的男學生，涉行兇的郭姓乾哥被移送新北地院少年法庭，經法官先後裁定收容、羈押禁見於台北少年觀護所至今。林姓乾妹原被責付家長管教，後續又傳出她買新手機，涉嫌私訊目擊命案的同學企圖串供，被人截圖舉發，警方報請法官核發搜索票，今年1月4日依《少年事件法》新制，約談「乾妹」查扣新手機做數位鑑識，取得通訊對話證據後，1月5日由法官先後裁定「乾妹」同樣收容、羈押禁見於台北少年觀護所至今。少年法庭調查認定「乾哥乾妹」構成《少事法》所定「犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪」，且都年滿14歲，今年3月21日裁定2人移送新北檢刑事偵辦，檢方5月9日起訴「乾哥乾妹」均涉犯殺人罪嫌，移回少年法庭審理，全案因事涉《少年事件處理法》，全程採不公開方式處理。受害身亡的楊姓男同學家屬雖獲新北地檢署決議補償180萬元，仍無法彌補楊家的傷痛，楊父也在一審判決前向政府喊話，「反對廢死，盼司法還他兒子公道！」今天一審判決出爐，法官依殺人罪判郭男處9年有期徒刑、林女8年徒刑，全案可上訴。