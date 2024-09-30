颱風天不只買泡麵！「12種蔬果」耐放又營養　必買食物清單一次看

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▲高敏敏曾做颱風囤糧熱量圖鑑，其中熱門的常見清單包含水餃、泡麵、乾麵等，熱量及鈉含量都相當驚人。（圖／取自高敏敏臉書粉專）

▲颱風天可採買耐放型新鮮蔬果，包含高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑等。（圖／NOWnews攝影中心）

中颱山陀兒即將襲台，屆時各地都面臨劇烈風雨，許多民眾趁著今（30）日採購颱風物資，做好防颱準備。對此，美女營養師高敏敏就指出，很多人喜歡在颱風天吃泡麵、微波食品，這些食物大多都有滿滿的熱量及鈉，其實颱風天也可以選擇高麗菜、紅白蘿蔔等耐久放的新鮮蔬果，更列出建議購買的颱風食物清單，在家躲颱風的同時也要注意飲食均衡。營養師高敏敏曾做颱風囤糧熱量圖鑑，其中最熱門的泡麵，187g熱量就達572kcal，鈉含量有2132mg；630g牛肉麵調理包熱量要770kcal，鈉含量為2260mg10顆300g水餃熱量675kcal，鈉含量為1317mg；一碗136g乾拌麵熱量有544kcal，鈉含量1119mg，可見吃多了對身體有很大的負擔。高敏敏建議，颱風天可買耐久放的食物，包含未精緻澱粉全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯等，可以補充能量、富含膳食纖維，以及冷凍蔬果花椰菜米、冷凍莓果、冷凍蘆筍等急凍保存的蔬果，營養價值仍然很豐富。另外，耐放型新鮮蔬果有高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑；耐保存乳製品則有保久乳、奶粉、起司、乳酪。冷凍食品或罐頭，可選擇冷凍毛豆、凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭。高敏敏提到，冷凍毛豆當嘴饞零嘴是滿不錯的選擇，不只為植物性蛋白質，更是原食材本人，可搭配方便食用烹調型食材如雞蛋、堅果、沖泡飲品等。她坦言，每次颱風前夕看到賣場的人 總是一包包泡麵、微波食品往推車裡放，大多都有滿滿的熱量及鈉，其實除了泡麵、乾麵之外還是有不少食物可以選擇，「囤糧也可以囤的很健康。」全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯等。花椰菜米、冷凍莓果、冷凍蘆筍。高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑。冷凍毛豆、凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭。保久乳、奶粉、起司、乳酪 。雞蛋、堅果、沖泡飲品。