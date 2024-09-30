基隆青年號召反罷樑！提四大理由籲投不同意票　吳宗憲也力挺

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多位基隆在地青年及青年政治工作者今（30）日共同召開記者會，國民黨立委吳宗憲出席表態力挺，共同表示絕不會坐視執政黨以政治惡鬥、惡意罷免的手段霸凌基隆市，並傳達「四個不同意」的反「罷」凌理由，分別是不同意基隆市民的財產被剝奪、不同意市政建設被政治操作延宕、不同意基隆市成為民進黨霸凌的對象、不同意惡意罷免文化弄髒台灣的民主環境。吳宗憲表示，今天站出來發聲的都是年輕人，面對越來越鴨霸、專權的執政黨，很佩服他們願意勇敢站出來發聲，「我其實是配角，現場的這些年輕人們，他們是國家的未來，他們才是主角」。吳宗憲說自己在年輕人身上看到希望跟未來，但是再一回頭卻看到現在的政治環境烽火連天、滿目瘡痍；而身為大人應該要永遠記得：我們希望留給下一代的，是一個清明、健康的政治環境，而不是充滿鬥爭和怨恨的國家社會。基隆在地青年，同時也是政治工作者的黃申棟表示，謝國樑上任後，積極捍衛基隆市的財產權益，截至8月，基隆市府已經取得東岸商場產權糾紛四連勝訴，法院的判決已經證實市長是依法有據地捍衛市府財產。黃申棟說，謝國樑市長的作為合法正當且恪盡市長職責，不應該成為政治鬥爭的犧牲品，「什麼時候一個地方首長為了全體市民的共同利益積極作為、據理力爭，可以成為批鬥跟譴責的標的了？」基隆在地青年林姵萱說，謝國樑自上任以來推動了許多切實的市政建設，包括設立都更辦公室推動城市更新、打造基隆首座寵物友善公園暖暖寵物公園、推行市容整潔政策還有優化年久失修的監視器系統跟夜間照明系統等等。過去的基隆在民進黨執政下曾經因為不當的政治操弄導致公共工程進展緩慢，基隆田徑場工程三年未完工、基隆美術館工程延宕一樣；而今天，市長正在努力扭轉這些局面，讓市政建設回歸正常軌道，這次的罷免實質上是對市政進展的阻礙。國會青年幕僚鄭皓文則宣布，從10月開始，年輕朋友們將會一同走上街頭宣講，並發送反「罷」凌濕紙巾，付諸實體行動把反對惡罷的聲音傳遞出去，號召市民一起擦去政治髒水，並告訴更多基隆的好朋友、對這片土地有愛的朋友，社會上有堅定反惡霸的聲音存在，即使執政黨傾注資源煽動仇恨、看起來聲勢浩大，我們也不用怕。一票不同意、一起反「罷」凌，堅決向惡意罷免say No。